Heute: Das Bundesliga TOTS - Wir wählen das Team of the Season

Donnerstag ist kicker eSport Tag. Jede Woche versorgen wir euch auf Twitch mit einem brandheißen Thema. Heute wählen Jan Bergmann und Gäste das Team of the Season der Bundesliga.

Es ist ein heißer Tanz an der Tabellenspitze. Fünf Spieltage vor Schluss liegt Borussia Dortmund einen Punkt vor dem FC Bayern München auf Rang 1. Dennoch stellen die Münchner bei der Wahl zum Team of the Season in FIFA 23 mit Abstand die größte Fraktion: Acht Bayern-Akteure stehen zur Auswahl, Dortmund muss sich mit fünf Nominierten zufrieden geben.

Wie viele Spieler der beiden Topteams und der anderen Vertreter es letztendlich in das TOTS schaffen, hängt nun auch von den Stimmen der Community ab, die bei EA SPORTS für ihre Startelf voten kann. Als kicker eSport zählen wir dabei zu einem auserwählten Kreis von 30 weltweiten Experten, deren Stimmen besonders hoch gewichtet werden.

Geballte Expertise auf allen Ebenen

Eine Verantwortung, der Host Jan 'GamingAlm' Bergmann am heutigen Donnerstag mit einem kompetenten Expertenteam und Hilfe aus der Community gerecht werden möchte. An der Seite des FUT-Traders und DFB-Fußballtrainers ist unter anderem Erhan 'Dr. Erhano' Kayman mit von der Partie.

Lange Jahre war Kayman selbst als eSportler auf höchstem FIFA-Niveau unterwegs, inzwischen ist er VBL-Kommentator, Gründer der Talentschmiede "Academy of eSports" und kicker-eSport-Experte. Wessen TOTS-Karte in die Meta passt und zum Kassenschlager wird und welche Spieler aus Gameplaysicht nur Außenseiterchancen haben, kann 'Dr. Erhano' beurteilen, wie kaum ein anderer.

Damit die sportlich erbrachten Leistungen im echten Leben nicht zu kurz kommen, hat Bergmann sich zudem Sascha 'Mocki' Mockenhaupt in seine Runde eingeladen. Der 31-Jährige ist seit zehn Jahren Fußballprofi und spielt nach Stationen in Kaiserslautern und Aalen derzeit für den SV Wehen Wiesbaden.

Spiel und Realität im Gleichgewicht

Mit den Hessen, Tabellenzweiter der 3. Liga, kann der Innenverteidiger sich aktuell berechtigte Hoffnungen auf den Zweitligaaufstieg machen. Auch FIFA ist für ihn kein Fremdwort, hat er sich inzwischen doch einen Namen als Streamer gemacht und sich bereits gegen einige eSportler behauptet. Er wird einordnen, welche der TOTS-Kandidaten auf dem Platz so richtig geliefert haben.

Komplettiert wird das Quartett von unserem Redakteur Matti Jansen. Dieser ist aufgrund einer Doppelrolle die gelungene Abrundung des Panels. Denn nicht nur spielt er selbst seit Jahren FIFA, sondern ist gleichzeitig in der Digital- und eSport-Redaktion des kicker tätig. Er bildet somit zusammen mit 'Mocki' die Schnittstelle zwischen Gaming und echtem Sport, um im Voting die Balance zwischen tatsächlicher Leistung und virtueller Attraktivität zu finden.

Schlussendlich seid aber auch ihr gefragt: Wer hat es eurer Meinung nach verdient, in das Bundesliga TOTS zu kommen? Was haltet ihr von unserer Wahl? Lasst es uns wissen und seid ab 19:30 Uhr auf unserem Twitch-Kanal dabei.

