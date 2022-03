Heuschnupfen: Wie sich Autofahrer schützen können

Juckende, tränende Augen, heftige Niesattacken, allgemeines Unwohlsein: Die Begleiterscheinungen einer Pollenallergie können beim Autofahren durchaus zum Sicherheitsrisiko werden. So lässt es sich dem entgegenwirken:

Frühling ist es geworden, und den meisten geht jetzt das Herz auf. Anderen wiederum schwellen die Schleimhäute an, die Nase kribbelt und die Augen röten sich: Heuschnupfen! Beim Autofahren können mit den Beschwerden sogar Gefahren einhergehen. Dann etwa, wenn ein Niesanfall zu vorübergehendem "Blindflug" führt oder wenn juckende, tränende Augen das Sehvermögen einschränken.

Filter tauschen

Prinzipiell ist das Auto sogar ein geschützter Raum, denn moderne Fahrzeuge sind mit einem Innenraumfilter ausgestattet, der Pollen, Schmutz und Staub aussiebt. Das tut er aber nur bei gewissenhafter Wartung: Alle 15.000 bis 30.000 Kilometer, spätestens aber nach einem Jahr muss er ausgewechselt werden. Auch beim Parken sollten Allergiker keinen Fehler begehen: Kein guter Abstellplatz ist der unter Bäumen oder in unmittelbarer Nähe blühender Büsche. Zudem gilt es, Türen und Fenster so weit wie möglich geschlossen zu halten, damit die Plagegeister nicht mit der Umgebungsluft in den Fahrgastbereich strömen können.

Saugen und Wischen

Jacken, Mäntel und Taschen reisen am besten im Kofferraum mit, so werden anhaftende Pollen ausgesperrt. Was Polster und Fußmatten betrifft, empfiehlt sich regelmäßiges Absaugen, Oberflächen wiederum werden immer wieder abgewischt. Sinnvoll ist es, mit dieser Arbeit hilfsbereite und allergisch unbelastete Mitmenschen zu betrauen.

Während der Fahrt schützt eine Sonnenbrille nicht nur davor, geblendet zu werden, sondern bewahrt die Augen auch vor allzu intensiver Reizung.

Vorsicht bei Medikamenten

Hilfe suchen und finden Heuschnupfen-Geplagte oft bei den sogenannten Antihistaminika. Allerdings können diese Medikamente müde machen und die Reaktionsfähigkeit herabsetzen. Der Blick auf den Beipackzettel ist daher Pflicht. Gegebenenfalls weiß der Arzt oder Apotheker auch um ein weniger belastende Alternative. Und im Zweifel sollten Allergiker während der kritischen Zeit das Auto stehen lassen.