Heuer hadert: "Ich hätte den Deckel draufmachen können"

Nach dem Fehlstart herrscht gedämpfte Stimmung beim SC Paderborn. Auch bei dessen Torschützen gegen Osnabrück. Doch es gibt auch positive Ansätze für Innenverteidiger Jannis Heuer.

Das Lob kam unterschwellig vom Gästetrainer persönlich. "Bei jedem Standard für Paderborn", bekannte Osnabrücks Trainer Tobias Schweinsteiger in seiner Spielbewertung, "kam Heuer mit dem Kopf dran." In der Tat. Dieser Paderborner Heuer, Jannis mit Vornamen, zeigte sich während der 90 Minuten im Duell mit dem Aufsteiger nicht nur hinten in der Dreierkette umsichtig, sondern auch dann gefährlich, wenn er sich in die Offensivaktionen seines Teams einschaltete.

Wobei er den Treffer schließlich nicht mit dem Kopf erzielte, sondern den Ball nach eigenen Angaben "mit dem Oberschenkel und dem Knie" über die Linie bugsierte. Ein kurzer Jubelmoment, doch mit der Ausbeute insgesamt war der 24-Jährige nicht zufrieden. "Über Offensiv-Standards waren wir sehr gefährlich, ich hätte durchaus noch ein zweites Tor und damit den Deckel drauf machen können, darüber ärgere ich mich."

Paderborn machte zu wenig aus seinem Ballbesitz

Seine Mannschaft sah Heuer nach dem 0:5 in Fürth beim 1:1 gegen den Aufsteiger insgesamt verbessert, doch in der Anlage nicht reif genug, um die Partie auf die eigene Seite zu ziehen. "Wir hatten extrem viel Ballbesitz." 72 zu 28 Prozent meldete die Datenbank nach dem Abpfiff. "Wir sind nach der Führung zu viel Risiko gegangen, anstatt den Gegner weiter zu locken und dann Chancen herauszuspielen."

Nicht gefallen haben Heuer logischerweise die für SCP07-Verhältnisse ungewohnten Unmutsbekundungen, zu denen der eigene Anhang schon frühzeitig ansetzte. "Es ist natürlich sehr enttäuschend, dass wir dann auch noch ausgepfiffen werden. Das Spiel ist offen, es steht noch 0:0 und wir wollen uns den Gegner etwas zurechtlegen. Wir sind auch enttäuscht, nach zwei Spielen einen Punkt zu haben. Man hat gemerkt, dass die Fans schnell unruhig geworden sind. Was natürlich klar ist. Letzte Woche haben wir 5:0 verloren. Sie wollten eine Reaktion sehen und wir hätten ihnen gerne mehr gegeben."

Verständlich somit die zunächst allseits gedämpfte Stimmung bei den Ostwestfalen, die nun ein Weiterkommen im Pokal am nächsten Sonntag (LIVE! bei kicker) bei Nordost-Regionalligist Cottbus aufhellen muss.

Ich denke, dass man den Grundstein unserer Spielidee gesehen hat. Wir können viele gute Sachen herausziehen, aber auch noch viel verbessern. Jannis Heuer

Den Start in diese Zweitligasaison habe man sich anders vorgestellt, so Heuer, der trotz 1:6 Toren und nur einem Punkt nach den Partien gegen Fürth und Osnabrück dennoch auch positive Ansätze sah und Zuversicht ausstrahlte: "Ich denke, dass man den Grundstein unserer Spielidee gesehen hat. Wir können viele gute Sachen herausziehen, aber auch noch viel verbessern. Wir müssen reifer spielen, dann bin ich guter Dinge, dass wir die nächsten Spiele erfolgreich gestalten werden."

Das Rezept: "Ein bisschen mehr Zielstrebigkeit, auch gerade beim 0:0 ein bisschen mutiger spielen. Es ist einfach ein Reifeprozess als Mannschaft, wir hatten viele neue Spieler auf dem Platz, die letztes Jahr noch nicht da waren. Wir müssen als Mannschaft noch etwas zusammenwachsen."