Heuer Fernandes: "Trotzdem ist der haltbar"

Der HSV hat am Samstagabend mit 1:2 in Nürnberg verloren. Das lag auch daran, dass Keeper Daniel Heuer Fernandes einmal nicht auf dem Posten war.

Nach einer guten ersten Hälfte und einem Tor auf jeder Seite flachte die Begegnung zwischen Nürnberg und Hamburg nach dem Seitenwechsel ab. Es gab viele Fouls, einige Gelbe Karten und immer wieder Unterbrechungen. Spielfluss kam nur selten auf. HSV-Coach Tim Walter war dennoch nicht unzufrieden mit "der Art und Weise, wie wir aufgetreten sind. Die war sehr gut." Der 46-Jährige wies bei Sky auch darauf hin, dass "wir in der ersten Hälfte hätten führen können. Wir schaffen es nicht, uns zu belohnen momentan. Dann wirst du irgendwann müde, auch vom Kopf her."

In der zweiten Hälfte konnte sich kein Team wirklich einen Vorteil verschaffen, es war ein klassisches Unentschieden-Spiel. Aber dann kam Tim Handwerker kurz vor Schluss. Bei seinem Schuss aus der Distanz sah Heuer Fernandes nicht gut aus und ließ passieren. "Ich sehe den Ball auf mich zukommen und dachte, dass er höher aufspringt. Ich glaube auch, der Rasen hier ist neu verlegt worden. Trotzdem ist der haltbar, das ist ärgerlich, dass wir so ein Dreckstor kriegen und dadurch das Spiel verlieren", so der Keeper.

Unter der Woche war Heuer Fernandes im Pokal-Viertelfinale gegen den KSC nach dem Elfmeterschießen noch der gefeierte Mann, am Samstagabend konnte er nur bedröppelt dreinblicken. "Wir gewinnen zusammen und wir verlieren zusammen. Wir sind eine sehr gute Einheit, sowas passiert mal", gab es folglich auch keinerlei Kritik von Coach Walter.

HSV verliert an Boden

Durch diese 1:2-Niederlage musste der HSV nicht nur Nürnberg passieren lassen, die Rothosen verlieren auch weiter an Boden im Aufstiegsrennen. Der Rückstand auf St. Pauli und Darmstadt beträgt schon sechs Punkte, der auf den Dritten Bremen vier Zähler, aber Werder hat am Sonntag noch ein Heimspiel gegen Dresden und kann seinerseits punkten. Heuer Fernandes gibt sich in Sachen Aufstieg dennoch weiter hoffnungsvoll. "Wir sind überzeugt von unserem Weg und unserer Spielweise."

Nach dieser bitteren Niederlage fällt es Hamburg aber auch schwer, mit Freude auf die anstehende Pokalauslosung zu blicken. "Der Pokal ist mir gerade völlig egal, wir haben ein ganz wichtiges Spiel verloren", sagte Kapitän Sebastian Schonlau, der versicherte: "Das tut weh, aber wir werden wieder aufstehen. Uns kann keiner abschreiben."