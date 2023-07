Heuer Fernandes bricht das Training ab

Die ohnehin angespannte Personallage beim Hamburger SV spitzt sich weiter zu. Davon betroffen ist auch Torwart Daniel Heuer Fernandes.

Bei der ersten Einheit nach der Rückkehr aus dem Trainingslager in Kitzbühel fehlten die Verteidiger Sebastian Schonlau, Jonas David und Miro Muheim weiterhin im Mannschaftstraining. Und Daniel Heuer Fernandes brach mit einer Handverletzung vorzeitig ab.

Das Dienstagstraining war rund eine Stunde alt, als der Torhüter laut aufschrie, mitten im Trainingsspiel nach einem Zusammenprall mit Immanuel Pherai mit schmerzverzerrtem Gesicht zu Boden sank und sich die linke Hand hielt, während Teamkollege Bakery Jatta den Schuss auf sein Tor von der Linie kratzte. Der 30-Jährige wurde noch auf dem Platz minutenlang behandelt, ging dann mit angelegtem linken Arm und Kühlpack an den Fingern Richtung Kabine. Auf die Frage, ob er sich schwerer verletzt habe, wich er aus.

Teilweise Entwarnung: "Eher nicht so schlimm"

Dafür gibt sein Trainer zumindest teilweise Entwarnung. "Genau wissen wir es noch nicht", sagt Tim Walter, stuft die Finger-Blessur aber als "eher nicht so schlimm" ein. Klar ist: Ein weiterer Ausfall in der Defensive wäre ein schwerer Schlag für den 47-Jährigen, der in der bisherigen Vorbereitung bereits viel improvisieren musste - und dies womöglich auch zum Auftakt gegen Schalke 04 muss.

Neun Gegentore in drei Vorbereitungsspielen haben deutliche Hinweise gegeben, wo dem HSV der Schuh drückt. Und die lange Ausfallliste ist ein wesentlicher Grund dafür. Kapitän und Abwehr-Chef Schonlau absolvierte auch am Dienstag nur eine lockere Einheit in Laufschuhen, David und Muheim machten in Fußballschuhen zumindest Richtungswechsel, aber immer noch nicht mit hoher Intensität. "Sie laufen, wann mehr geht, können wir jetzt noch nicht sagen", erklärt der Coach.

Walter will nicht jammern: "Kann die Situation nicht ändern"

Und nun kommt auch noch das Bangen um Heuer Fernandes dazu. Während des Trainingslagers hatte Walter gesagt, er werde nicht jammern. Auch jetzt erklärt er: "Ich kann die Situation nicht ändern." Anlass zur Zuversicht gibt die immer enger werdende Personalsituation nicht. Immerhin, dass auch Neuling Dennis Hadzikadunic vorzeitig in die Kabine ging, hatte keine Bedeutung. "Dennis", klärt Walter auf, "ist einfach nur etwas eher reingegangen."