Hettwers gelungener Einstand in der BVB-Zweiten

Julian Hettwer ist neu beim Drittligisten Borussia Dortmund II. Das aus Duisburg gekommene Talent hat am Samstag im Test gegen Deventer gezeigt, dass es die Westfalen in der Offensive verstärken kann.

Die Erwartungen an ihn sind hoch - und Julian Hettwer lieferte direkt. Der 20 Jahre junge Millionen-Neuzugang vom MSV Duisburg erzielte bei seiner Premiere im BVB-Trikot beide Treffer zum 2:0-Erfolg im Testspiel beim niederländischen Erstligisten Go Ahead Eagles aus Deventer.

Und das, obwohl der Stürmer (60 Drittliga-Spiele, sieben Tore) erst nach der Pause eingewechselt wurde. Weil der BVB mit nur 15 Feldspielern nach Zutphen (bei Deventer) reiste, war der zweite Durchgang von vorneherein auf 30 Minuten verkürzt worden. Hettwer brauchte also nur eine halbe Stunde für seinen Doppelpack. Neben den Spielern, die mit dem Bundesliga-Kader auf USA-Reise sind (Lotka, Kirsch, Papadopoulos, Blank, Bueno, Pohlmann, Bamba, Besong), fehlte auch Justin Butler aufgrund muskulärer Probleme.

"Taktisch sehr gute Leistung"

Dortmunds Trainer Jan Zimmermann freute sich dennoch über eine gelungene Generalprobe eine Woche vor dem Liga-Start: "Das war eine taktisch sehr gute Leistung von den Jungs. Auch was Teamgeist und Laufbereitschaft angeht, haben wir das heute echt stark gemacht. Auch wenn uns heute erneut einige Spieler nicht zur Verfügung gestanden haben, waren wir bei einem sehr starken Gegner zu null erfolgreich."

Ein Satz, den Zimmermann sicherlich auch am kommenden Samstagnachmittag gerne so verwenden würde. Denn dann startet der BVB II mit einem Westfalen-Duell bei Drittliga-Rückkehrer Preußen Münster in die nächste Drittliga-Saison.