Hettwer, Braune und Jander: MSV bindet drei Talente

Der MSV Duisburg hat drei Nachwuchsspieler mit Profiverträgen ausgestattet. Die Akteure kommen aus der vereinseigenen U 19.

Julian Hettwer, Maximilian Braune und Caspar Jander erhalten Verträge bis 2024 und sollen damit nach Klubangaben stellvertretend für das "Konzept als Aus- und Weiterbildungsverein", wie es sich der MSV auf die Fahnen geschrieben hat, stehen.

Hettwer kam in der laufenden Saison bereits 14-mal in der 3. Liga für die Profimannschaft zum Einsatz und steuerte eine Vorlage (beim 2:4 gegen Viktoria Köln) bei. Schon in der vergangenen Spielzeit lief er neunmal in der 3. Liga auf und erzielte ein Tor. In diesem Zuge avancierte er zum drittjüngsten Torschützen der 3. Liga (17 Jahre, 164 Tage) und viertjüngsten Spieler der 3. Liga (17 Jahre, 91 Tage). In der A-Junioren-Bundesliga spielte der 18-jährige Angreifer viermal in dieser Saison. In Duisburg spielt er seit 2018, zuvor wurde er auch im Nachwuchsbereich von Schalke 04 und des VfL Bochum ausgebildet.

Auch Torhüter Braune kam 2018 vom Schalker Nachwuchsbereich zu den Zebras. Der Torhüter, ebenfalls 18 Jahre alt, absolvierte in der aktuellen Saison sieben Partien in der A-Junioren-Bundesliga. Dreimal gehörte er zum Profikader.

Jander stieß erst im vergangenen Sommer zum MSV (kam ebenfalls von Schalke). Neben neun Partien in der A-Junioren-Bundesliga für die U 19 der Meidericher verbuchte der Mittelfeldmann auch einen Kurzeinsatz in der 3. Liga (beim 3:4 gegen Saarbrücken).

"Julian ist ein großes Talent, das schon als jüngerer A-Jugendspieler seine Einsatzzeiten bekommen hat und das schon höherklassige Vereine auf dem Schirm haben", wird Sportdirektor Ivo Grlic in einer Mitteilung zitiert. "Auch Casper hat seine Feuertaufe in unserem Liga-Team bestanden. Und Max forciert durchaus schon die Arbeit unserer Keeper. Wir wollen alle drei weiterentwickeln und fördern."