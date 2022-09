Heßmann Fünfter im U-23-Zeitfahren - Nächster Titel für Norwegen

Bei der Straßenrad-WM in Australien hat sich Norwegen bei der U 23 den nächsten Titel im Zeitfahren gesichert.

Aus deutscher Sicht ist Michel Heßmann im U-23-Zeitfahren der Straßenrad-WM im australischen Wollongong auf einen guten fünften Platz gefahren. Dem 21-Jährigen fehlten nach 28,8 Kilometern 15 Sekunden zur Bronzemedaille, die sich der Brite Leo Hayter sicherte.

Den WM-Titel holte sich der Norweger Sören Wärenskjold, der 39 Sekunden schneller als Heßmann war. Silber ging an den Belgier Alec Segaert. Der zweite deutsche Starter Hannes Wilksch fuhr mit einem Rückstand von 2:14 Minuten auf Rang 20.

"Das war heute besser als letztes Jahr, aber wieder - wie so oft - ohne Medaille. Es gibt so ein paar Punkte, wo ich mit mir hadere", sagte Heßmann, der mit dem Ergebnis "auf keinen Fall zufrieden" war. "Meine Leistung dagegen war okay, wenn auch nicht überragend. Ich hatte vielleicht am Anfang zu wenig Mut, da habe ich die Zeit verloren. Am Ende kann man das nicht mehr aufholen."

Bereits am Sonntag ging der Titel durch den Erfolg von Tobias Foss völlig überraschend nach Norwegen.

U-23, Einzelzeitfahren

Wollongong - Wollongong (28,80 km):

1. Soren Waerenskjold (Norwegen) 34:13,40 Min.; 2. Alec Segaert (Belgien) +16,34 Sek.; 3. Leo Hayter (Großbritannien) +24,16; 4. Logan Currie (Neuseeland) +33,03; 5. Michel Hessmann (Unna) +39,03; 6. Carl-Frederik Bevort (Dänemark) +39,39; 7. Eddy Le Huitouze (Frankreich) +50,77; 8. Raul Garcia Pierna (Spanien) +1:02,20 Min.; 9. Mathias Vacek (Tschechien) +1:03,40; 10. Lorenzo Milesi (Italien) +1:04,53; ... 20. Hannes Wilksch (Cottbus) +2:14,35