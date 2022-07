Hessenliga: Modus, Favoriten und Übertragung

Ende Juli geht es in der Hessenliga wieder los. Alles Wissenswerte zur neuen Spielzeit...

Start und Schluss: Von wann bis wann geht die Hessenliga?

Ende Juli rollt für die 20 Mannschaften der Hessenliga der Ball wieder. Eröffnet wird die Spielzeit mit dem Duell SC Viktoria Griesheim gegen Rot-Weiß Walldorf am 29. Juli (Anstoß 19 Uhr). Der letzte Spieltag wurde für das Wochenende 27./28. Mai 2023 angesetzt.

Wie viele Mannschaften nehmen teil?

Anders als im Vorjahr geht die Hessenliga wieder als eingleisige Staffel über die Bühne. 20 Teams streiten in Hin- und Rückspiel um eine bestmögliche Platzierung.

Wer ist neu mit dabei?

Fünf neue Teams gehen zur Hessenliga-Saison 2022/23 an den Start: Dem SV Adler Weidenhausen, dem SV Unter-Flockenbach sowie dem TSV Steinbach II gelang der Aufstieg aus der Verbandsliga, den FC Gießen erwischte es als Absteiger aus der Regionalliga Südwest.

Ein Quereinsteiger ist die Zweitvertretung von Bundesligist Eintracht Frankfurt, die vom Verband die Sondererlaubnis erhielt, in der Fünftklassigkeit zu starten. In der neuen U 21 der Eintracht tauchen sechs Akteure auf, die in der vergangenen Saison noch für Hessen Dreieich (zurückgezogen) kickten. Auch wird die Eintracht den "Sportpark Dreieich" als Spiel- und Trainingsstätte nutzen.

Welche Zweitvertretungen sind vertreten?

Mit Quereinsteiger Eintracht Frankfurt U 21 sowie Aufsteiger TSV Steinbach Haiger II gibt es lediglich zwei zweite Mannschaften im Feld. Die Erwartungshaltung für beide könnte unterschiedlicher nicht sein. Während die Zweitvertretung von Regionalligist TSV Steinbach als Aufsteiger nur den Klassenerhalt im Visier hat...

Wer sind die Favoriten?

...kann es für die U 21 eines Bundesligisten wie Eintracht Frankfurt nur darum gehen, die Liga so schnell wie möglich nach oben hin zu verlassen. Somit liegt das Hauptaugenmerkt von Ligakonkurrenz und Öffentlichkeit natürlich auf dem Abschneiden der Eintracht, die es sicher Woche für Woche mit besonders motivierten Gegnern zu tun haben wird. Die Mannschaft der Frankfurter Eintracht besteht dabei aus vielen top ausgebildeten, bisherigen U-19-Spielern, hochkarätigen Neuzugängen sowie zahlreichen Ex-Akteuren von Hessen Dreieich.

Natürlich will auch Eintracht Stadtallendorf nach dem dramatischen Saisonfinale wieder angreifen: Erst am letzten Spieltag wurde man bekanntlich von der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz auf Rang zwei verdrängt und präsentierte sich in der anschließenden Relegationsrunde wenig konkurrenzfähig. Abzuwarten gilt außerdem, wie sich der FC Gießen schlagen wird. Der Regionalliga-Absteiger hat einen Umbruch im Kader zu bewältigen, zählt damit wohl nicht unbedingt zu den Top-Kandidaten.

Wie ist die Aufstiegsregelung?

Der Meister der Hessenliga steigt direkt in die Regionalliga auf, der Vizemeister spielt mit den jeweiligen Vizemeistern der Oberligen Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz/Saar einen vierten Aufsteiger aus. Diese Aufstiegsspiele steigen am 8., 11. und 14. Juni 2023.

Wie ist die Abstiegsregelung?

18 Teams beträgt die Sollstärke der Liga, 20 Teams sind es aktuell - die Liga wird also weiter verkleinert werden. Fest steht bislang: Mindestens vier Mannschaften werden direkt absteigen. Steigt aber ein hessischer Vertreter aus der Regionalliga Südwest (fünf sind es dort insgesamt) ab, erhöht sich die Zahl der Direktabsteiger auf fünf. Bei zwei Absteigern sind es schon sechs.

Die Mannschaft, die unmittelbar vor dem ersten direkten Abstiegsplatz steht, relegiert außerdem mit den Vizemeistern der drei Verbandsligen. Mehr als einem Drittel der Liga droht also der Abstieg!

Fest steht aber auch: Steigen gleich drei hessische Regionalligisten ab, spielt die Hessenliga in der kommenden Saison mit 19 Teams.

Wo werden die Spiele der Hessenliga übertragen?

Eine Handvoll Vereine haben eine festinstallierte Kamera von sporttotal.tv auf ihrem Gelände. Manche Spiele werden somit live gestreamt. Zudem bietet der Verband nach jedem Spieltag eine kurze Zusammenfassung auf seinen Social-Media-Plattformen an.

Wer setzt sich oben durch, wer richtet den Blick nach unten?

Hier geht's zum Tabellenrechner der Hessenliga.