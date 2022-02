Hessen-Verband zündelt erst und fordert jetzt Gelassenheit

Nach den Rücktrittsaufforderungen gegen zwei Mitstreiter von DFB-Präsidentschaftskandidat Peter Peters versucht der Hessische Fußball-Verband (HFV) zur Normalität zurückzukehren. Ob das gelingt, ist allerdings fraglich.

HFV-Präsident Stefan Reuß schickte nach kicker-Informationen am Mittwochvormittag eine E-Mail an wichtige Verbands-Funktionäre. Er wünsche sich, dass wieder mehr Ruhe und Gelassenheit einkehre, so der oberste Boss einer der mitgliederstärksten DFB-Landesverbände. Reuß hatte selbst dazu beigetragen, dass die Wellen so hoch schlugen.

Das HFV-Präsidium setzte seinem Schatzmeister Ralf Viktora und seiner Ausschussvorsitzenden Prof. Dr. Silke Sinning eine Frist bis 31. Januar, um von den Ämtern in Hessen zurückzutreten oder den Rückzug aus dem "Team Peters" zu erklären. Viktora will beim DFB-Bundestag am 11. März als DFB-Schatzmeister und Sinning als DFB-Vizepräsidentin kandidieren. Die E-Mail vom Mittwoch, in der Reuß nun zurückrudert, nachdem das Quasi-Ultimatum verstrichen ist, wurde dem kicker von zwei voneinander unabhängigen Quellen bestätigt. Der HFV selbst erklärte auf Anfrage nur über "potentiell interne Mails keine Auskunft" zu geben.

Viktora und Sinning wird vom Landesverband vorgehalten, zunächst für den Präsidentschaftskandidaten Bernd Neuendorf gestimmt zu haben oder zumindest nicht dagegen, später aber ins Peters-Lager abgewandert zu sein. So überraschend wie häufig dargestellt, kam die Umorientierung allerdings nicht. Nach kicker-Recherchen ist in einem Präsidiums-Protokoll schriftlich festgehalten, dass Sinning bereits im September Reuß informierte, dass sie sich im Austausch mit Peters befinde. Zu einer Kandidatur haben sich Sinning und Viktora wohl erst später entschieden.