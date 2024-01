Hessen Kassel: Stabilisierung nach dem freien Fall

Nicht wieder Abstiegskampf - das war der Wunsch des KSV Hessen Kassel vor der Saison. Doch auch die Spielzeit 23/24 verläuft nicht problemlos, auch wenn das Team sich nach dem Trainerwechsel stabilisiert hat. Personell gibt es im Winter den Wunsch nach einem neuen Mittelfeldmann.

Regionalliga Südwest Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Transfers

Statistiken

Eine bislang durchwachsene Saison hat der KSV Hessen Kassel absolviert. Aus 19 Spielen holten die Nordhessen 26 Punkte und belegen damit Rang 14, den ersten möglichen Abstiegsplatz. Dabei hatte man in Kassel ganz andere Erwartungen, peilte nach dem erst kurz vor dem Saisonende gesicherten Klassenerhalt diesmal einen einstelligen Tabellenrang an.

Mit Sören Gonther (früher u.a. Dynamo Dresden und FC St. Pauli) wurde ein aus dem Profibereich bekannter ehemaliger Spieler als neuer Geschäftsführer verpflichtet, zudem kamen zahlreiche Neuzugänge, die das Spiel des KSV "schneller" machen sollten, so die Idee von Gonther. Das Trainingsangebot wurde durch die Verpflichtung von Mirko Dickhaut, dem früheren Bundesligaprofi von Eintracht Frankfurt und dem VfL Bochum, als neuen Co-Trainer ausgeweitet und verbessert.

Unsanfte Landung

Der Saisonauftakt glückte und löste eine kleine Euphoriewelle in Nordhessen aus. So kamen bereits zum jetzigen Zeitpunkt mit fast 32.000 Zuschauern nach elf Heimspielen mehr Besucher ins Auestadion, als in der kompletten vergangen Saison. Mitte September lag Kassel auf Rang sechs, gerade einmal drei Punkte hinter dem damaligen Spitzenreiter Eintracht Frankfurt II.

Doch ausgerechnet der höchste Saisonsieg, ein 5:0-Auswärtserfolg beim bisherigen Angstgegner Schott Mainz, leitete den freien Fall ein. Aus den folgenden acht Spielen holte der KSV gerade einmal drei Punkte und landete unsanft auf den Abstiegsplätzen. Der unerwartete Negativlauf kostete Ende Oktober einer Kasseler-Vereinsikone den Job: Nach mehr als vier Jahren musste Trainer Tobias Damm ausgerechnet zwei Tage vor seinem 40. Geburtstag gehen und wurde durch Alexander Kiene ersetzt (46), der zuvor u.a. den VfB Oldenburg und den TSV Havelse in der Regionalliga Nord trainiert hatte. Mit Kiene stabilisierte sich der KSV und gewann die letzten drei Heimspiele jeweils knapp mit 3:2.

Angespannte Personallage

Ein Grund für den zwischenzeitlichen Absturz ist die angespannte Personallage: Aufgrund vieler Verletzungen mussten die Trainer Woche für Woche improvisieren. Besonders hart traf den KSV der Ausfall von Mittelfeldregisseur Alban Meha. Im September zog sich der 37-jährige Ex-Profi einen Innenbandanriss am Knie zu und konnte seitdem nicht ansatzweise ersetzt werden. Aber auch die häufigen Ausfälle von Stürmer Thomas Gösweiner (28) und Mittelfeldspieler Nils Stendera schwächten die Nordhessen. Der 23-jährige wird kommende Woche am Sprunggelenk operiert und fällt damit weiterhin längere Zeit aus.

Verstärken möchte sich der KSV im zentralen Mittelfeld, ist aber auf der anderen Seite auch darauf angewiesen, Spieler abzugeben. So stehen derzeit vier Torhüter im Kader, von denen einer den Verein verlassen könnte. Der Trainingsauftakt findet am 15. Januar statt, fünf Tage später gibt es den ersten Test beim West-Regionalligisten FC Gütersloh.