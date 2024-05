Hessen Kassel: Optimismus im Abstiegskampf und begrabene DFB-Pokal-Träume

Drei Spieltage vor Schluss hat der KSV Hessen Kassel ein bequemes Polster zu den Abstiegsrängen unter den Füßen. Der Klassenerhalt sollte nur noch eine Frage der Zeit sein. Anders sieht es im Landespokal aus, wo der KSV eine kräftige Finanzspritze leichtfertig liegen ließ.

Ist das Glas beim KSV Hessen Kassel halb voll oder halb leer? "Für mich ist es in jedem Fall halbvoll", sagt Trainer Alexander Kiene mit dem Brustton der Überzeugung. Was die Regionalliga betrifft, hat der Coach mit dieser Einschätzung ohne Einschränkung recht. Drei Spieltage vor Saisonende sind die Nordhessen auf einem sehr guten Weg, die Klassenzugehörigkeit vorzeitig zu sichern. Kassel hat acht Punkte Vorsprung auf den ersten sicheren Abstiegsplatz, dazu kommt ein sehr gutes Torverhältnis.

Alles in der eigenen Hand

Kompliziert könnte die Lage nur noch werden, wenn Waldhof Mannheim aus der dritten Liga absteigen sollte: Dann erhöht sich die Zahl der Absteiger im Südwesten auf fünf. Dadurch würde sich der Vorsprung auf vier Zähler und zwölf Tore reduzieren. In jedem Fall hat es die Mannschaft von Kiene selbst in der Hand, für klare Verhältnisse zu sorgen: Am vorletzten Spieltag gastiert das derzeitige Schlusslicht Koblenz in Kassel, am letzten Spieltag geht die Reise zur TSG Balingen, die ebenfalls bereits als Absteiger feststeht.

Zuvor wartet am kommenden Samstag auf dem Bieberer Berg ein Spiel, dem vor allem die Fans entgegen fiebern: Das seit Ewigkeiten von Rivalität geprägte Duell gegen Kickers Offenbach. In den vergangenen beiden Spielzeiten hat der KSV immer etwas aus Offenbach mitgebracht. 2022 gelang ein 1:0-Sieg, in der vergangenen Saison gab es ein 0:0. Mit einem ähnlichen Ergebnis würde am kommenden Wochenende ein weiterer großer Schritt in Richtung Ligaverbleib gemacht werden können.

Begrabene Pokalträume

Anders sieht die Situation im Hessenpokal aus, wo das Glas zumindest für diese Spielzeit staubtrocken ist. Beim Hessenligisten Türk Gücü Friedberg kassierte Kassel vergangene Woche eine krachende 1:2-Niederlage und verpasste damit die Chance auf den Finaleinzug und der Option auf den DFB-Pokal. Dort hätte der KSV über 200.000 Euro Einnahmen auf seine nicht sonderlich üppig gefüllten Bankkonten verbuchen lassen können.

Trotz dieses Rückschlags sieht Kiene die Lage beim KSV positiv: "Es ist herausragend, was die Mannschaft seit November leistet und wie sich jeder einzelne hier einbringt". Zumal der Trainer aufgrund des unfassbaren Verletzungspechs Woche für Woche gezwungen ist, seine Mannschaft zu verändern. Schlüssel zum Erfolg von Kiene ist die neu gewonnene Heimstärke: Seit er das Traineramt übernommen hat, fuhr seine Mannschaft in acht Heimspielen sechs Siege und zwei Unentschieden ein. Insgesamt erreichte er mit dem KSV einen guten Punkteschnitt von 1,6 Zählern. "Wir wollen die letzten drei Spiele auf diesem Weg so weiter machen", fordert Kiene weitere Erfolge ein.