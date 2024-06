Hessen Kassel: Neue Impulse für die Offensive

Durch einen Zehnjährigen erhielten die Hessen jüngst etwas überregionale Aufmerksamkeit, in Sachen Kaderplanung für die kommende Spielzeit macht der Regionalligist schon nachhaltigere Fortschritte.

Regionalliga Südwest News

Transfers

Ein junger Spieler des KSV Hessen Kassel avancierte am vergangenen Samstag zum Publikumsliebling bei der Europameisterschaft: Während des Gruppenspiels zwischen Portugal und der Türkei in Dortmund rannte ein U-11-Spieler der Nordhessen auf den Rasen und machte ein Selfie mit Superstar Christiano Ronaldo. Mit einem breiten Grinsen und weit ausgebreiteten Armen nahm der portugiesische Superstar den wohl jüngsten Flitzer der Fußballgeschichte in Empfang. Der Zehnjährige, ausgestattet mit einer Club-Jacke der Nordhessen, die auf allen sozialen Kanälen gut sichtbar war, wurde zum gefeierten Star der mehr als 61.000 Fans in der BVB-Arena.

Knapp vier Stunden zuvor und etwa 160 Kilometer weiter östlich präsentierte der Regionalligist den Fans seinen Kader für die kommende Spielzeit. Obwohl der KSV in der vergangenen Spielzeit in der Rückrundentabelle mit 27 Punkten einen guten neunten Tabellenplatz erreichte und der Trend unter Trainer Alexander Kiene deutlich nach oben zeigte, gibt es einige Veränderungen im Kader. Einige altgediente, wenngleich auch verletzungsanfällige Spieler wie Tim Dierßen, Hendrik Starostzik, Alban Meha und Steven Rakk zählen nicht mehr zum Kader.

Sturm kommt für den Sturm

Auf der anderen Seite konnte Kassels Geschäftsführer Sören Gonther bisher vier junge neue Talente verpflichten, wenngleich diese nicht ganz so jung sind wie der Flitzer von Dortmund. Von Eintracht Braunschweig wechselt der 19-jährige Mittelfeldspieler Rami Zouaoui zum KSV. Zouaoui ist in Kassel geboren und kommt leihweise für eine Saison von den Niedersachsen. Beim lockeren Trainingsspiel während der Mannschaftsvorstellung fehlte der Neuzugang allerdings noch wegen Rückenproblemen.

Für neue Impulse in der Offensive soll der bisherige Schweinfurter Severo Sturm (24) sorgen, der in der vergangenen Spielzeit zwölf Tore in der Regionalliga Bayern erzielen konnte. Auf beiden offensiven Außenbahnen kann der 20-jährige Joyce Luyeye-Nkula eingesetzt werden, der von Hannover 96 kommt und das Spiel der Nordhessen schneller machen soll. Ebenfalls 20 Jahre alt ist der 1,90 Meter große Innenverteidiger Tyron Duah, der von der SpVgg Greuther Fürth II nach Kassel gewechselt ist. Damit ist die Kaderplanung noch nicht abgeschlossen, weitere Neuzugänge sind geplant.

Sieben Testspiele

Insgesamt sind sieben Testspiele bis zum Saisonstart Ende Juli terminiert. Höhepunkt ist am 6. Juli ein Duell gegen den Drittligisten Dynamo Dresden in Heiligenstadt. Weitere Gegner sind unter anderem die Hessenligisten KSV Baunatal (29. Juni) und Adler Weidenhausen (10. Juli), zudem steht am 13. Juli ein Test gegen die U 23 des SC Paderborn an. Eine Woche vor dem Saisonstart spielen die Nordhessen ein letzten Vorbereitungsduell beim West-Regionalligisten FC Gütersloh.