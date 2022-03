Heskamp neuer Geschäftsführer Sport beim MSV

Der MSV Duisburg hat einen neuen Sportdirektor gefunden - Ralf Heskamp übernimmt die Position des zurückgetretenen Ivo Grlic.

Der MSV Duisburg hat einen Nachfolger für den Anfang Februar zurückgetretenen Sportdirektor Ivo Grlic gefunden: Ralf Heskamp übernimmt die Rolle als Geschäftsführer Sport am 1. April beim Drittligisten. "Der neue Geschäftsführer Sport brennt für diese Aufgabe und hat uns in den Gesprächen absolut überzeugt", wird Ingo Wald, Vorstandsvorsitzender der Duisburger, in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Tradition allein gewinnt keine Spiele. Ralf Heskamp

Für Heskamp selbst stehe "zunächst der Klassenerhalt im Vordergrund". Dennoch sei ein Verein wie der MSV für "höhere Aufgaben prädestiniert". "Tradition allein gewinnt keine Spiele. Es gilt, selbstreflektiert die Situation realistisch einzuschätzen und Schritt für Schritt das erklärte Ziel anzustreben. Das kann nur die Rückkehr in die 2. Bundesliga heißen", so der 56-Jährige.

MSV Duisburg ist Heskamps vierte Station in der 3. Liga

Für den neuen Sportdirektor ist die 3. Liga kein Neuland. Nachdem er 13 Jahre als Geschäftsführer des VfL Osnabrück fungierte, arbeitete Heskamp in den vergangenen Jahren als Sportchef bei Holstein Kiel (2015) und zuletzt beim Halleschen FC (2018-2021). Des Weiteren war der ehemalige Zweitligaprofi zwischenzeitlich als Scout für den FC Bayern tätig (2014 und 2015-2018).

Die Duisburger stabilisierten sich nach dem Grlic-Abgang und gewannen in der Liga vier von sechs Partien. Dadurch sind die Zebras auf den 15. Platz gesprungen und haben inzwischen fünf Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz.