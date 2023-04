Herzstillstand im Januar: Ärzte machen den Weg frei für Hamlin-Comeback

Keine fünf Monate nach seinem Herzstillstand hat Bills-Safety Damar Hamlin die Erlaubnis von Ärzten bekommen, wieder Football zu spielen. Der 25-Jährige nimmt bereits an freiwilligen Trainings teil.

Bills-Safety Damar Hamlin arbeitet nach seinem Herzstillstand am Comeback. IMAGO/Icon Sportswire

Der 2. Januar 2023 war ein Tag, den die NFL-Welt wohl nicht so schnell vergessen wird. Beim Gastspiel der Bills in Cincinnati sackte Buffalos Safety Damar Hamlin im ersten Viertel zusammen. Bei einer Defensivaktion wurde er unglücklich von Tee Higgins, Wide Reciever der Bengals, im Brustbereich getroffen. Hamlin erlitt einen Herzstillstand, musste noch auf dem Feld reanimiert werden.

Wohl kaum einer hätte an diesem Tag gedacht, dass der mittlerweile 25-Jährige nicht einmal fünf Monate später schon wieder auf dem Trainingsplatz steht und die Saisonvorbereitung mit den Bills aufnimmt. Doch genau das ist der Fall, wie die Franchise am Dienstag bestätigte.

Hamlin steht wieder auf dem Trainingsplatz

Hamlin habe sich die Meinung von drei Ärzten abgeholt. Alle hätten demnach unabhängig voneinander bestätigt, dass er seinem Sport wieder vollständig nachgehen könne. "Damar bereitet sich darauf vor zu spielen", erklärte General Manager Brandon Beane in einer Medienrunde. Der Safety sei zurzeit in Buffalo und nehme dort an den freiwilligen Offseason-Workouts mit dem Team teil.

Schon kurz nach dem großen Schock stabilisierte sich der Zustand deutlich schneller als erwartet. Nur neun Tage nach seiner Einlieferung durfte er das Krankenhaus bereits wieder verlassen, trug keine neurologischen Schäden davon. Bei einem Treffen mit US-Präsident Joe Biden im März verkündete Hamlin seinen Plan, wieder Football spielen zu wollen.

Bereits im Februar erklärte er gegenüber "Fox": "Zurückzukehren ist immer das Ziel. Ich versuche Dinge zu tun, um meine Situation zu verbessern. Doch ich lasse das in Gottes Händen. Ich bin einfach nur dankbar, dass er mir eine zweite Chance gegeben hat."

Hamlins Traum, wieder auf dem Platz zu stehen, rückt nun also immer näher. Die neue NFL-Saison startet in der Nacht vom 7. auf den 8. September zu deutscher Zeit. Vielleicht dann ja sogar schon wieder mit Damar Hamlin auf dem Feld.