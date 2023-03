Herzschlagfinale! Deutsche Kombinierer holen im Teamwettbewerb WM-Silber

Die DSV-Kombinierer haben im Team-Wettbewerb die nächste Medaille für Deutschland ergattert - Silber hinter Norwegen.

Sicherten sich Silber: Eric Frenzel, Vinzenz Geiger, Johannes Rydzek und Julian Schmid. AFP via Getty Images

Eric Frenzel (Geyer), Vinzenz Geiger (Oberstdorf), Johannes Rydzek (Oberstdorf) und Julian Schmid (Oberstdorf) zeigten in dem Team-Thriller von Planica eine starke Teamleistung, die letztlich zur Silbermedaille führte. Nach dem Springen hatte das DSV-Quartett als Dritter hinter Norwegen und Österreich 23 Sekunden auf die Führenden aufgehäuft.

Nordische Ski-WM 2023 Medaillenspiegel

Zeitplan

Schlussläufer Schmid und der norwegische Top-Mann Jarl-Magnus Riiber setzten sich auf der finalen Runde vom Österreicher Johannes Lamparter ab. Riiber, der an der Seite von Espen Andersen, Jens Luuras Oftebro und Joergen Graabak ins Rennen gegangen war, gewann schließlich den Endspurt vor dem Deutschen, nachdem er am Schlussanstieg davongezogen war. Lamparter flog auf den letzten Metern noch einmal heran und holte mit nur drei Zehntelsekunden Rückstand auf Schmid Bronze für den ÖSV, für den auch Martin Fritz, Lukas Greiderer und Stefan Rettenegger starteten.

Weinbuch: "Das war am Rande der Unsportlichkeit"

Bundestrainer Hermann Weinbuch wirkte von dem Rennen elektrisiert, eine Szene zwischen Riiber und Schmid in einer Kurve auf der Schlussrunde nervte ihn aber mächtig. "Es war sehr spannend. Mir gefallen die letzten 400 Meter nicht", sagte Weinbuch in der ARD. Der norwegische Schlussläufer hatte wenige hundert Meter vor dem Ziel Schmid daran gehindert, ihn innen zu überholen. "Das war am Rande der Unsportlichkeit, das sollte man untersuchen." Sein Protest gegen die Wertung wurde vom Weltverband FIS jedoch abgewiesen.

Frenzel überholt Dählie

Frenzel stieg mit seiner 18. Medaille bei Nordischen Ski-Weltmeisterschaften im Übrigen zum alleinigen Rekordhalter bei den Männern auf und überholte den norwegischen Langläufer Björn Dählie.

Insgesamt war es für das deutsche Kombinierer-Team bei den Titelkämpfen in Slowenien die vierte Medaille im vierten Wettkampf. Zuvor hatten sowohl Schmid im Einzel der Männer und Nathalie Armbruster bei den Frauen als auch die Mixed-Staffel Silber geholt.

Der Wettbewerb im Ticker