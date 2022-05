Herzog: "Die bittere Pille muss ich schlucken"

Bei seiner ersten Station als Klubtrainer muss Andreas Herzog den Abstieg der Admira verdauen. "Ich habe in den letzten Wochen auch nicht die richtigen Mittel gefunden, weil wir eigentlich eine sehr gute Ausgangsposition hatten. Aber die haben wir leider sehr leicht und fahrlässig hergeschenkt", sparte der Wiener nicht an Selbstkritik.

Als Aktiver war Andreas Herzog einer der besten österreichischen Fußballer seiner Zeit, als Coach ist der Noch-Rekordnationalspieler bei seinem ersten Engagement als Klubtrainer tragisch gescheitert. Der Abstieg der Admira markiert einen schmerzhaften Tiefpunkt in Herzogs zweiter Karriere. "Ich bin der Cheftrainer einer Mannschaft, die abgestiegen ist. Ich hatte mir das anders vorgestellt, das ist logisch, aber ich kann mich jetzt nicht von der Verantwortung wegschleichen. Ich habe die Entscheidungen getroffen und die bittere Pille muss ich schlucken", sprach der Wiener im "Sky"-Interview Klartext.

Die Punkteteilung macht es möglich, dass erstmals seit Einführung des neuen Ligaformats nicht jene Mannschaft absteigt, die über die gesamte Saison die wenigsten Zähler geholt hat. Rechnet man Siege und Unentschieden regulär zusammen, hätte Altach eigentlich zwei Punkte weniger als die Admira auf dem Konto. Doch nach einem schwachen Frühjahr müssen die Südstädter die Bundesliga nach elf Jahren in Richtung 2. Liga verlassen.

Auf besagte Punkteteilung ausreden wollte sich Herzog nicht: "Das haben wir uns selbst zuzuschreiben, weil wir in den letzten fünf Wochen nicht gut genug waren." War die Admira in der ersten Hälfte der Qualifikationsgruppe noch ungeschlagen geblieben, so holten die Niederösterreicher in den letzten fünf Partien nur noch zwei Punkte.

Admira-Kapitän Leitner: "Ich bin einfach nur zutiefst traurig"

"Die Enttäuschung ist riesengroß, in der Kabine ist jetzt eine Untergangsstimmung", beschreib Herzog die Gefühlslage nach der 1:3-Niederlage in Pasching gegen den LASK. Sein fast sprachloser Kapitän Andreas Leitner rang vor dem Mikrofon nach Worten: "Ich bin einfach nur zutiefst traurig", stammelte der Admira-Torhüter, der aber klare Worte zum Auftritt gegen die Linzer fand: "In der ersten Hälfte sind wir nach allen Regeln der Kunst vorgeführt worden. Wenn man, wo's um etwas geht, so eine Leistung auf den Platz bringt, dann steigst du verdient ab."

Ob das Projekt Wiederaufstieg mit Herzog an Bord in Angriff genommen wird, ist unklar. "Es geht jetzt nicht um mich persönlich. Hauptsächlich geht es um den Verein, um alle, die uns heute unterstützt haben. Wir haben sie enttäuscht und das müssen wir auf unsere Kappe nehmen", sagte Herzog und ging bei der Selbstkritik noch einen Schritt weiter: "Ich habe in den letzten Wochen auch nicht die richtigen Mittel gefunden, weil wir eigentlich eine sehr gute Ausgangsposition hatten. Aber die haben wir leider sehr leicht und fahrlässig hergeschenkt."