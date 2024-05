Herzog bringt Rangnick als DFB-Coach zurück ins Spiel: "Wäre vielleicht der optimale Mann"

Unter Ralf Rangnick erlebt das österreichische Nationalteam wieder erfolgreiche Zeiten und steht kurz vor der Qualifikation für die EM 2024 in Deutschland. Beim Gastgeberland des Großturniers kämpft man hingegen weiter mit Formschwankungen und ist noch auf der Suche nach einem geeigneten Nachfolger für den entlassenen Hansi Flick. Andreas Herzog bringt dabei den ÖFB-Teamchef wieder ins Spiel.

Durch den 3:1-Auswärtssieg über Schweden hat sich das österreichische Nationalteam in der EM-Qualifikation in eine sehr gute Position gebracht und benötigt nur mehr zwei Punkte aus den letzten drei Spielen, um sich für das Großturnier in Deutschland zu qualifizieren. Geht es nach Ex-Rekordteamspieler Andreas Herzog, wird man die Teilnahme an der kommenden Europameisterschaft bereits beim nächsten Heimspiel gegen Belgien fixieren. "Ich glaube, dass wir uns die Qualifikation nicht mehr nehmen lassen. Bei einem Heimsieg, von dem ich ausgehe, kann man sogar Gruppensieger werden", so der aktuelle Co-Trainer der südkoreanischen Nationalmannschaft bei "ServusTV" in der Sendung "Sport und Talk aus dem Hangar-7".

Mit vier Siegen und einem Remis aus den bisherigen fünf Qualifikationsspielen liegt das österreichische Nationalteam knapp hinter den Belgiern auf dem zweiten Gruppenplatz und hat bereits sieben Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger Schweden. Zwar hatte man beim vergangenen Erfolg gegen die Skandinavier vor allem in der ersten Halbzeit zu kämpfen, zeigte aber in den zweiten 45 Minuten, dass man das Spielsystem vom Teamchef immer besser verinnerlicht hat und mit ansehnlichem Offensivfußball zu gefallen weiß. "Von Beginn an ist das gut gelaufen. Das ist wichtig, wenn du wo neu hinkommst, dass du die Spieler mitreißt", meint Herzog über die bisherige Zeit unter Ralf Rangnick. "Höher zu attackieren ist attraktiver, aber auch intensiver. Da passiert viel mehr. Das ist auch der Fußball von Red Bull."

Herzog sieht Nagelsmann nicht als DFB-Coach

Das zeigt sich auch in der bisherigen Statistik unter dem ÖFB-Coach. In 14 Spielen unter dem 65-Jährigen feierte das österreichische Nationalteam sieben Siege, spielte dreimal Remis und musste sich viermal geschlagen geben. Dabei erzielten die ÖFB-Profis insgesamt 22 Tore, erhielten aber auch 15 Gegentreffer. Zuletzt blieb man gar die vergangenen acht Partien in Folge ungeschlagen und konnte dabei sechs volle Erfolge erringen. Damit steigerte Rangnick auch das Interesse an seiner Person, zuletzt wurde er als Nachfolger des entlassenen Hansi Flick beim deutschen Nationalteam ins Spiel gebracht, sagte aber bereits wenig später ab und bekannte sich klar zum ÖFB-Team. Auch ÖFB-Präsident Klaus Mitterdorfer gab hier nochmal Entwarnung: "Es gab keinen Kontakt zum DFB. Und in einem Gespräch mit Ralf Rangnick hat er mir auch versichert, dass das überhaupt kein Thema für ihn ist."

Herzog will den 65-Jährigen als möglichen DFB-Coach aber trotz der Dementi nicht gänzlich abschreiben: "Wenn sich die deutsche Nationalmannschaft trifft, treffen Weltklassespieler aufeinander. Bei der Heim-Euro ist Deutschland unter Zugzwang. Man spricht von Namen wie van Gaal oder Magath mit internationalem Format. Das ist aber keine optimale Lösung. Vielleicht wäre Ralf Rangnick der optimale Mann." Diesen sieht er in Julian Nagelsmann, dem zuletzt die Favoritenrolle um den DFB-Coach-Posten zugeschoben wurde, nicht: "Es würde auch kein Ruck durch Deutschland gehen. Er wurde vom größten Verein weggeschickt und würde jetzt den größten Verband der Welt übernehmen. Der startet mit Minuspunkten. Völler geht auf den Platz und die Leute rufen seinen Namen."

Hoffnung auf Nachhaltigkeit beim ÖFB

Auch seine Landsleute Oliver Glasner und Ralph Hasenhüttl sieht er nicht im Rennen: "Hasenhüttl und Glasner hatten riesige Erfolge, aber ich kann mir das nicht vorstellen." Denn laut dem 55-Jährigen benötigt Deutschland, das "wenn die EM losgeht, Mitfavorit sein muss", einen "Trainer, der vorangeht". Herzog, der als Aktiver 264 Spiele in der deutschen Bundesliga absolvierte, ist aber dennoch überzeugt, dass die DFB-Mannschaft bei der Heim-EM eine gute Rolle spielen wird: "Ich gehe fest davon aus, dass der Erfolg bei der Heim-Euro mit einem guten Trainer einhergeht, dass die Spieler in guter Form zur Nationalmannschaft kommen und dann auch wieder deutsche Tugenden zum Tragen kommen."

Nachhaltig erfolgreich soll es auch beim ÖFB-Team bleiben, das laut Herzog bei der EM "richtig weit kommen kann". Für die Zukunft sieht er aber den Verband gefordert, den Nachwuchs in die richtigen Bahnen zu lenken, um aktuelle Leistungsträger in den kommenden Jahren gleichwertig ersetzen zu können: "In vier Jahren wird es darauf ankommen, auch die aktuellen Leistungsträger zu kompensieren." Momentan geht es für das österreichische Nationalteam nun aber erstmal darum, die dritte Teilnahme an einer Europameisterschft in Folge perfekt zu machen. Beim kommenden Heimspiel gegen Belgien (13. Oktober, 20.45 Uhr, LIVE! auf kicker) soll bereits der entscheidende Schritt dazu gemacht werden.