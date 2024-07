"Herzinfarkte wie diesen nimmt man gerne in Kauf" - "Sensationeller Fehler von Taylor"

Ein spanisches Siegtor in der 119. Minute, umstrittene Schiedsrichter-Entscheidungen, Toni Kroos' Abschied von der großen Fußball-Bühne. Kurzum: Dramatik pur im Viertelfinale zwischen Deutschland und Spanien. Entsprechend klingen auch die Titelzeilen der internationalen Presse.

Spanien

Marca: "Unsterbliche Leistung Spaniens! Mikel Merino besiegelt ein unvergessliches Spiel, in dem die spanische Mannschaft der deutschen Belagerung standhielt. Ein Spiel für alle Zeiten, voller Epos und Großartigkeit, Spanien schreibt ein unvergessliches Kapitel."

AS: "Das ist für Quincoces, Zarra, Camacho, Zubizarreta, Butragueno, Joaquin, Busquets ... Für alle, die seinerzeit versuchten, den Gastgeber einer Welt- oder Europameisterschaft zu schlagen - und scheiterten. Spanien besiegt Deutschland in einem äußerst komplizierten Spiel. Herzinfarkte wie diesen nimmt man gerne in Kauf."

El Mundo Deportivo: "Schluss mit dem Fluch gegen die Gastgeber: Spanien musste gegen ein konkurrenzfähiges Deutschland leiden."

England

Daily Mail: "Merino beendet den deutschen Traum, die Herzen der Gastgeber brechen. Ekstase für die Spanier, Qual für die Deutschen. Was für ein Spiel!"

Sun: "Ein Spiel voller Drama!"

Guardian: "Football, bloody hell! Das war dramatisch."

Italien

Gazzetta dello Sport: "Spannung und Gleichgewicht. Und Kontroversen. Im ersten Viertelfinale der Europameisterschaft in Stuttgart fehlt es an nichts. Spanien besiegt Deutschland in der Verlängerung mit 2:1. Den Deutschen wurde ein klarer Elfmeter verweigert: Cucurella trifft nach Musialas Schuss den Ball mit dem Arm. Es ist eine echte Parade. Doch Schiedsrichter Taylor greift nicht ein. Und nicht einmal der VAR."

Corriere dello Sport: "Spanien im Halbfinale: Ein Tor von Merino in der Verlängerung bringt Deutschland zum Weinen."

Tuttosport: "Merino, Held für Spanien in der Verlängerung: Deutschland k.o.! Der sensationelle Fehler von Taylor belastet den Spielverlauf, da er ein klares Handspiel von Cucurella im spanischen Strafraum nicht sanktionierte."

Österreich

Kronenzeitung: "Spanien beendet den deutschen EM-Traum in der 119. Minute. Wurde Deutschland ein Elfmeter gestohlen?"

Kurier: "Last-Minute-Schock für Deutschland. Die Träume vom nächsten deutschen Sommermärchen sind geplatzt."

Schweiz

Blick: "Dramatik pur! Von der Ekstase ins tiefe Loch. Deutschland im Tal der Tränen."