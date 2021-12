"Herzensangelegenheit": Füchse verlängern mit Kopljar

Die Füchse Berlin haben den Vertrag mit Abwehrstratege Marko Kopljar bis 2024 verlängert. Der gebürtige Kroate ist bereits seit 2017 in der Hauptstadt unter Vertrag.

Kopljar, 2,10 Meter groß und damit größter Handballer im Kader der Berliner, bildet gemeinsam mit Jakov Gojun das Abwehrzentrum der Füchse und soll auch in Zukunft hinten absichern. Insgesamt erzielte der 35-Jährige bereits 124 Tore in der Liga, 18 im DHB-Pokal und 69 Tore im Europapokal. Die Vereinsführung schätzt Kopljar aber insbesondere für seine Stellung in der Mannschaft.

Für Geschäftsführer Bob Hanning ist der Abwehrstratege "ein Vorbild für gestandene und junge Spieler", weshalb es auch auch eine "Herzensangelegenheit" war, mit dem Kroaten zu verlängern. "Ich freue mich auf die nächsten zwei Jahre mit ihm bei den Füchsen", so der 53-Jährige.

Auch Stefan Kretzschmar (Vorstand Sport) ist von Kopljar mehr als überzeugt und freut sich über die verlängerte Zusammenarbeit: "Er ist jemand, der viel Verantwortung übernimmt und mit seiner Erfahrung und seiner Persönlichkeit unheimlich viel Einfluss auf die Stimmung in der Mannschaft nehmen kann."

Für Füchse-Trainer Jaron Siewert, der die Mannschaft seit Sommer 2020 leitet, ist Kopljar ein wichtiger Grund für das Leistungsvermögen seines Teams. In der laufenden Saison belegen die Berliner den vierten Rang mit 25:7 Punkten. Bereits am Montagabend (19.05 Uhr) geht es in der Liga gegen Melsungen weiter.

"Wir haben ein großartiges Projekt, in einer tollen Stadt mit fantastischen Fans"

Ob gegen Melsungen der nächste Sieg eingefahren werden kann, wird sich zeigen. Weitere Erfolge dürfte es in den kommenden zwei Spielzeiten aber sicher geben. Darauf freut sich auch Kopljar, der "stolz und glücklich ist, zwei weitere Jahre bei den Füchsen zu spielen". Der 35-Jährige verriet auch warum: "Wir haben ein großartiges Projekt, in einer tollen Stadt mit fantastischen Fans."