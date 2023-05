"Herzensangelegenheit": Drijencic bleibt Trainer bei Absteiger Bayreuth

Trotz des Abstiegs in die zweitklassige Pro A bleibt Mladen Drijencic Trainer bei medi Bayreuth. Der Coach wurde erst im Februar verpflichtet, schaffte jedoch nicht mehr die Wende.

Medi Bayreuth hat den Vertrag mit Trainer Mladen Drijencic bis 2025 verlängert. Das teilte der Absteiger aus der Basketball-Bundesliga am Freitag mit. "Die Entscheidung für Bayreuth war für mich auch eine Herzensangelegenheit. Ich bin sehr glücklich, dass ich mit meiner Erfahrung, Energie und Leidenschaft für den Basketball und die Stadt Bayreuth bei der Neuausrichtung des Standorts entscheidend helfen kann", sagte Drijencic.



Die Bayreuther hatten den 57 Jahre alten Bosnier im Februar als Nachfolger von Lars Masell verpflichtet. Den Absturz in die Zweitklassigkeit konnte aber auch Drijencic nicht verhindern.



"Wir sind absolut davon überzeugt, dass Mladen Drijencic der richtige Head Coach für unseren Standort ist", äußerte Bayreuths Geschäftsführer Friedrich Hartung. Drijencic habe nach seiner Amtsübernahme sowohl auf dem Spielfeld als auch abseits davon trotz der sportlichen Lage eine echte Aufbruchstimmung erzeugt. "Die Laufzeit von zwei Jahren gibt allen Beteiligten eine Perspektive, um am Standort etwas aufzubauen", sagte Hartung.