Herzenbruch: "Kopf kannst du eh nicht so gut, hau' lieber die Schulter rein"

Mit seinem ersten Tor im Profibereich brachte Felix Herzenbruch Rot-Weiss Essen auf die Siegerstraße gegen Bayreuth. Nach der Partie schmunzelten der Innenverteidiger und sein Coach über ein Gespräch unter der Woche.

Die englische Woche verlief ganz nach dem Geschmack von Rot-Weiss Essen. Nachdem RWE am Mittwoch mit 1:0 im Verbandspokal beim Erzrivalen aus Wuppertal gewonnen hatte, ließ das Team von Trainer Christoph Dabrowski am Sonntagnachmittag einen 2:0-Erfolg im Heimspiel gegen die SpVgg Bayreuth folgen.

Herzenbruchs Schulter als Dosenöffner

Während der erste Abschnitt an der Hafenstraße aus Sicht Dabrowskis "schon sehr zäh war", kam seine Mannschaft nach der Halbzeitpause deutlich frischer aus der Kabine, was letztendlich auch zum "nicht unverdienten" Endstand führte, fasste der 44-Jährige die Partie nach dem Schlusspfiff im Interview mit "Magenta Sport" zusammen.

Der Coach hatte durchaus seinen Anteil am Sieg der Essener, so brachte er mit Oguzhan Kefkir den Vorbereiter des ersten Treffers von der Bank. Mit seiner Freistoß-Hereingabe fand der 31-Jährige im Zentrum Felix Herzenbruch, der scheinbar mit dem Kopf zur Führung traf, das ganze dann aber am Mikrofon klarstellte: "Wie man sieht, bin ich noch ein wenig geschädigt vom Pokalspiel am Mittwoch, da dachte ich - Kopf kannst du eh nicht so gut, hau' lieber die Schulter rein - und auf einmal ist er drin", berichtete der Innenverteidiger, dessen Stirn mit einer Schürfwunde aus dem Pokalspiel versehen war. Es war sein erstes Tor im Profibereich, was sich kurz darauf beim Torjubel bemerkbar machte, über den der 30-Jährige im Interview selbst ein wenig schmunzeln musste: "Ich weiß nicht warum - ich habe ja schon ein paar Tore hier an der Hafenstraße geschossen - ich laufe immer zur Haupttribüne. Einen einstudierten Torjubel gibt es nicht bei mir", so Herzenbruch.

Jetzt brauche ich mir die Kacke von ihm nicht mehr anhören. Felix Herzenbruch scherzhaft über das Gespräch mit Christoph Dabrowski

Ähnlich locker wie bei der Analyse seines Jubels zeigte sich der Torschütze zum zwischenzeitlichen 1:0 auf die Anmerkung, dass sein Trainer ihn unter der Woche gefragt habe, "ob er auch mal irgendwann wieder ein Tor schießt", wie Dabrowski zuvor erzählte. "Da wird man natürlich ein bisschen gekitzelt vom Trainer", blickte Herzenbruch zurück auf das Gespräch und machte - erneut scherzhaft - klar: "Jetzt habe ich es ihm bewiesen und da freue ich mich natürlich riesig. Jetzt brauche ich mir die Kacke von ihm nicht mehr anhören."

Die Stimmung ist gut bei den Aufsteigern aus Essen, die, auch dank des alles entscheidenden Treffers von Björn Rother zum 2:0, den Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz auf acht Punkte ausweiten konnten. Die nächste Gelegenheit, dem von Tor-Debütant Herzenbruch angesprochenem Ziel "gesichertes Mittelfeld" noch ein weiteres Stück näher zu kommen, bietet sich RWE am kommenden Samstag, wenn man auswärts bei Erzgebirge Aue gefordert sein wird (14 Uhr, LIVE! bei kicker).