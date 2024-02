Herz und Rasen: Wie Letsch Bayern stolpern lassen will

Thomas Letsch will am Sonntag mit dem VfL Bochum "gereizte" Bayern ärgern - seiner bisherigen Bilanz zum Trotz. Dabei soll auch der Untergrund helfen.

Würde man Thomas Letsch schon vor dem Heimspiel gegen den FC Bayern am Sonntag (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) vertraglich ein Remis zusichern - der Trainer des VfL Bochum würde nicht unterschreiben. "Wenn wir gegen Bayern einen Punkt holen, ist das grundsätzlich eine gute Sache", weiß er. "Aber von vornherein zu sagen, uns reicht ein Punkt - das ist mir zu wenig. Unsere Zielsetzung ist grundsätzlich, jedes Spiel zu gewinnen, speziell zuhause."

Dort, im Ruhrstadion, läuft schließlich eine Serie, mit der weder der FC Bayern noch ein anderer Bundesligist mithalten kann: In den letzten 16 Heimspielen trafen die Bochumer immer. Dazu sind sie seit sieben Partien vor heimischem Publikum ungeschlagen. Und dann wurde rechtzeitig auch noch ein neuer Untergrund verlegt.

"Ein neuer Rasen ist - das hört sich jetzt blöd an - nicht eingespielt. Deshalb war es auch wichtig, darauf zu trainieren", sagte Letsch am Freitag. "Am Sonntagabend wird es mal wieder regnen, was ich gehört habe. Dann wird der Platz in einem Top-Zustand sein."

"Die Jungs haben das nicht vergessen"

Kein Wunder also, dass Letsch seinem ersten Heimspiel gegen Bayern als Trainer entgegenfiebert. "Die Auswärtsspiele, die ich erleben durfte, waren nicht so prickelnd", erinnerte er an das 0:3 vor einem Jahr und das 0:7 im September 2023. Doch mit der Heimbilanz, den Fans, dem Flutlicht, dem Rasen im Rücken will er mit seiner Mannschaft diesmal "ein Fußballfest feiern und gerne ein Stolperstein für die Bayern werden" - auch wenn die nach den jüngsten Rückschlägen sicher "gereizt" seien.

"Wir müssen von Anfang an präsent sein", fordert Letsch. "Wenn wir es schaffen, aggressiv und mutig gegen den Ball zu spielen und auch im Ballbesitz mutig sind, können wir etwas erreichen." Wie damals im Februar 2022, als die Bochumer unter Letschs Vorgänger Thomas Reis die Bayern mit 4:2 nach Hause schickten. "Die Jungs", ist sich Letsch sicher, "haben das nicht vergessen."