Herz über Kopf - diese neue Qualität bewiesen Wirtz und Co.

Sie haben es wieder getan. Zum dritten Mal in diesem Kalenderjahr erzielte Bayer 04 auf den letzten Drücker den Siegtreffer. Beim 3:2 im Pokal-Viertelfinale gegen Stuttgart bewies das Team von Xabi Alonso aber noch eine neue Qualität.

Erst beim 1:0 in Augsburg in der vierten Minute der Nachspielzeit, dann beim 3:2 in Leipzig in der 91. und nun gegen den VfB exakt in der 90. Minute - Bayer 04 mausert sich zum absoluten Last-Minute-Spezialisten. In drei von bislang fünf Pflichtspielen im Jahr 20224 schlugen die Werkself-Kicker kurz vor Schluss entscheidend zu.

Erlebnisse, die emotionale Schübe verursachen. Umso mehr, wenn man sie wie am Dienstagabend in einem K.-o.-Spiel erlebt. "Leipzig war auch nicht so verkehrt, aber heute, da wir jetzt im Halbfinale sind, war es noch einen Tick mehr", ordnete Sechser Robert Andrich den Moment des späten Glücks gegen die Schwaben ein.

Der Siegtreffer von Abwehrchef Jonathan Tah hatte die BayArena in einen Jubel-Taumel versetzt. Selbst Geschäftsführer Simon Rolfes, eher ein nüchterner Analytiker, zeigte sich beeindruckt. "Absoluter Siegeswille, das Herz auf dem Platz zu lassen, alles zu geben, füreinander zu kämpfen", zählte der 42-jährige Ex-Profi die entscheidenden Faktoren auf, die die Leverkusener Mannschaft auszeichneten, "es war ja ein Spiel, indem wir nicht alles richtig gemacht haben. Wir haben uns reingebissen, Chancen kreiert und hatten auch das vielleicht glückliche Ende für uns."

Plötzlich Mentalitätsmonster

Dabei konnte der nun auch nach 30 Pflichtspielen ungeschlagene Werksklub erstmals in dieser Saison eine Partie nicht über seine spielerische und mannschaftstaktische Überlegenheit gewinnen. Nein, gegen mutige und mit einem perfekten Matchplan versehene Schwaben musste Bayer eine ganz neue Qualität auf den Rasen bringen.

"Das war unser bester Gegner in der BayArena in dieser Saison. Großen Respekt. Großes Lob", urteilte Xabi Alonso und zeigte sich stolz, dass seine Mannschaft trotzdem einen Weg fand zu siegen. "Manchmal gewinnen wir mit Kontrolle, mit Struktur, mit Stabilität", analysierte der Trainer, "aber heute haben wir mit Herz und Seele gewonnen."

Ausgerechnet Bayer 04 präsentiert sich als Mentalitätsmonster. Die Mannschaft, bei der die Bender-Zwillinge zum Ende ihrer Profi-Karriere immer wieder feststellen mussten, dass das Team nach Gegentoren wegknickte und völlig den Faden verlor, hat nun eine neue Stärke bewiesen, nämlich trotz vom Gegner gezielt geworfenen Sand im Getriebe, dank hoher Frustrationstoleranz zu siegen.

Auch wenn Xabi Alonso als Kontrollfreak auf dem Platz der Fakt an sich, dass Bayer nicht alles wie sonst im Griff hatte, natürlich nicht gefallen hat, weiß er doch die Resilienz seiner Profis zu schätzen. So erklärt er dazu, dass seine Mannschaft diese Herz-über-Kopf-Qualität in die Waagschale warf: "Das ist auch sehr wichtig. Wenn du so etwas hast, musst du es im richtigen Moment nutzen." Das haben Tah und Co. am Dienstag eindrucksvoll getan.

Wirtz und der richtige Biss

Das galt insbesondere für Jungstar Florian Wirtz, der als Vorreiter in dieser Disziplin angesehen werden darf. Obwohl der Nationalspieler lange Zeit große Probleme hatte, ins Spiel und in seinen Rhythmus zu kommen, entschied er letztlich mit zwei großartigen Assists die Partie.

Hier geriet Rolfes gar ins Schwärmen. "Da geht einem das Herz auf, weil er ein fantastischer Fußballer ist, elegant und technisch beschlagen", sagte der Geschäftsführer, um dann das besondere Extra an dem Edel-Kicker zu benennen: "Was mich immer wieder an ihm freut, ist dieser Biss, dieses Nie-aufgeben. Er hat ein bisschen gebraucht, um in die Partie zu kommen. Er beißt sich in jeden Zweikampf rein. Und dann hat er einfach Momente wie beim 2:2, als er einen fantastischen Ball spielt."

Können und Kampfgeist - eine wertvolle Kombination, die jetzt nicht mehr nur der 20-Jährige bei Bayer 04 verkörpert.