"Herz für den FC nie verloren": Eigengewächs Gerhardt kehrt nach Köln zurück

Anna Gerhardt kehrt nach sieben Jahren zum 1. FC Köln zurück, das teilte der Klub am Dienstag offiziell mit. Die 25-jährige Außenbahnspielerin wechselt zur kommenden Saison ablösefrei von Bundesliga-Absteiger Turbine Potsdam.

Von 2009 bis 2016 durchlief Anna Gerhardt den Nachwuchsbereich des FC und schaffte den Sprung in die erste Mannschaft, bevor sie sich zunächst dem FC Bayern München und 2019 schließlich Turbine Potsdam anschloss. Nun haben die Kölner die Rückkehr der ehemaligen Junioren-Nationalspielern verkündet.

"Anna Gerhardt kommt aus unserer Jugend und hat ihr Herz für den FC und ihre Verbindung nach Köln nie verloren. Wir haben ihren Weg in München und Potsdam stets verfolgt und freuen uns sehr, dass es uns nun gelungen ist, Anna zu uns zurückzuholen", sagte die Kölner Bereichsleiterin Frauen- und Mädchenfußball, Nicole Bender-Rummler. "Sie hat eine gute Technik und ein hervorragendes Spielverständnis, eine hohe Identifikation mit dem FC und wird für uns eine große Verstärkung sein."

Mit Potsdam stieg Gerhardt zuletzt ab

Gerhardt erhält in Köln einen Vertrag bis 2025. Die jüngere Schwester von Wolfsburg-Profi Yannick Gerhardt bescheinigte den Kölnerinnen in den vergangenen Jahren eine "gute Entwicklung". "Der Verein und die Stadt sind für mich etwas ganz Besonderes und ich bin stolz und dankbar, bald auch wieder das FC-Trikot zu tragen", so die 25-Jährige.

In der abgelaufenen Saison kam Gerhardt auf 16 Einsätze für Potsdam, der Traditionsverein stieg letztlich aber abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz ab. Die Kölnerinnen sicherten sich derweil den Klassenerhalt und beendeten die Saison auf Platz neun mit zwei Punkten Vorsprung vor dem zweiten Absteiger aus Meppen.