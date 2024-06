"Hervorragende Entwicklung": Auch Huseinbasic bleibt in Köln

Die Kölner basteln mehr und mehr am Kader für die kommende Saison und können auch weiter mit Denis Huseinbasic (22) planen. Der Mittelfeldmann hat seinen Vertrag am Sonntag langfristig verlängert.

"Beim FC bin ich die ersten Schritte im Profi-Fußball gegangen und Bundesliga-Profi geworden. Dieses Vertrauen, das ich damals bekommen habe, möchte ich gerne zurückgeben und nächste Saison wieder voll angreifen", wird Denis Huseinbasic auf der Website des Bundesliga-Absteigers zitiert.

Somit können die Kölner mit dem nächsten Spieler für die kommende Saison planen, zuvor hatten bereits einige Profis um Mark Uth und Timo Hübers dem Verein ihr Vertrauen ausgesprochen. Genau solche Zeichen braucht der Zweitligist, denn im Sommer kann der Effzeh aufgrund der Transfersperre bekanntlich keine neuen Spieler verpflichten.

"Deni hat bei uns eine hervorragende Entwicklung genommen. Trotz seines beinahe kometenhaften Aufstiegs vom Viertliga- zum Bundesliga- und Nationalspieler ist diese Entwicklung noch lange nicht zu Ende. Das Leistungspotential von Deni ist bei Weitem noch nicht ausgeschöpft. Sein Ehrgeiz und sein Siegeswille werden ihn auch in Zukunft antreiben, weiterhin stetig an sich zu arbeiten", so FC-Geschäftsführer Christian Keller.

In der Bundesliga direkt Fuß gefasst

Im Sommer 2022 wechselte Huseinbasic aus der Regionalliga von den Kickers Offenbach nach Köln und wagte damit einen durchaus großen Sprung direkt in die Bundesliga. Im Nachgang hat der Mittelfeldmann alles richtig gemacht. In seiner ersten Saison kam er für die Domstädter 24-mal in der Bundesliga zum Einsatz (vier Tore), in der vergangenen Abstiegssaison waren es dann 26 Partien im deutschen Oberhaus (kein Tor).

"Die Menschen in Köln machen diesen Verein ganz besonders. Jeder in dieser Stadt brennt für den FC, auf fast jedem Auto sieht man Aufkleber mit dem Geißbock - und wie uns die Fans pushen, auch wenn wir mal zurückliegen, das sind einfach Momente, die man nicht vergisst. Deshalb werde ich alles dafür tun, dass wir schnellstmöglich wieder in der Bundesliga spielen, das haben sich unsere Fans verdient", so Huseinbasic.