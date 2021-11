Herthas Wochenstart ohne Schwolow und Dardai

Ohne Stammtorhüter Alexander Schwolow, Marton Dardai und Stevan Jovetic ist Hertha BSC am Dienstagnachmittag in die Derby-Woche gestartet.

Keeper Schwolow und Innenverteidiger Dardai fehlten nach Klub-Angaben wegen einer Erkältung im Mannschaftstraining. Jovetic befindet sich in Quarantäne. Dardai hatte am Sonntag wegen seines Infekts das Quartier der deutschen U-21-Nationalmannschaft verlassen. Jovetic, vor der Liga-Pause Torschütze beim 1:1 gegen Leverkusen, war im Zuge seiner Reise zur montenegrinischen Nationalmannschaft in der vergangenen Woche positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Die Länderspiele gegen die Niederlande und die Türkei verpasste er deshalb. Sein Einsatz im Hauptstadt-Derby beim 1. FC Union am Samstagabend ist fraglich. Definitiv fehlen wird Abwehrchef Dedryck Boyata. Der Belgier war nach seiner Roten Karte in Sinsheim für drei Spiele gesperrt worden.

Lediglich individuell trainierten am Dienstag Rune Jarstein, Peter Pekarik, Lukas Klünter und Vladimir Darida. Klünter, im September an der Schulter operiert, ist kein Thema fürs Derby. Darida plagt seit der vergangenen Woche eine Verletzung am Oberschenkelknochen. Sollte der Tscheche wie erwartet fehlen, gilt Lucas Tousart als erster Anwärter auf einen Platz in der Startelf. Der einstige Kapitän der französischen U-21-Nationalmannschaft war in den vergangenen drei Liga-Spielen jeweils eingewechselt worden.

Mit Blick aufs Derby und Herthas Chancen hatte der Mittelfeldspieler im kicker-Interview (Montagausgabe) gesagt: "Derbys liegen uns. Wir haben in den letzten Duellen gegen Union gut ausgesehen und uns im Laufe dieser Saison stetig gesteigert. Es gibt inklusive des DFB-Pokal-Achtelfinalspiels im Januar drei Derbys in dieser Saison. Und wir wollen in allen drei Spielen zeigen, dass wir die Nummer 1 in Berlin sind."