Herthas U 23 bekommt einen neuen Chef: Schmidt folgt auf Covic

In der Jugendabteilung von Hertha BSC Berlin wird es im Sommer einige Veränderungen geben, so auch in der U 23. Wie der Verein kürzlich bekanntgab, wird Cheftrainer Ante Covic eine neue Aufgabe erhalten. Stephan Schmidt übernimmt die Profi-Reserve.

Ein neues Gesicht an der Seitenlinie von Hertha II: Stephan Schmidt tritt die Nachfolge von Ante Covic an. IMAGO/Matthias Koch

Großes Stühlerücken steht in der kurzen Sommerpause in der Jugendabteilung von Hertha BSC Berlin auf dem Programm. Insgesamt sieben Großfeldteams werden zur kommenden Saison neu aufgestellt. Davon betroffen ist auch die U 23 der Hauptstädter. Wie der Verein kürzlich auf seiner Vereins-Webseite bekanntgab, wird der bisherige Cheftrainer Ante Covic, der von 2013 bis 2019 und seit 2021 in insgesamt 255 Pflichtspielen an der Seitenlinie stand, künftig für die U 16 verantwortlich sein.

"Die Jungs in der U 16 werden von der enormen Erfahrung Antes profitieren und perfekt auf die Jahre in den Junioren-Bundesligen bei der U 17 und U 19 vorbereitet", erhofft sich Akademie-Leiter Pablo Thiam von dem Trainerwechsel. Covic bleibt der Hertha also erhalten und geht somit in sein 25. Jahr als Blau-Weißer.

Ein neues altes Gesicht an der Seitenlinie

Beerbt wird Covic von einem weiteren gebürtigen Berliner, der den Verein bestens kennt: Stephan Schmidt. Der 46-Jährige, der von 2003 bis 2005 als Spieler der zweiten Mannschaft aktiv war und von 2007 bis 2009 als Co-Trainer der U 19 agierte, betreute im vergangenen Jahr noch die U 17. Auch im Herrenbereich hat sich der Inhaber der UEFA-Pro-Lizenz schon bewiesen und leitete unter anderem schon das Geschehen bei den Würzburger Kickers, dem SC Paderborn und bei Energie Cottbus. "Da die U 23 für viele unserer Talente der Übergang vom Jugend- zum Männerfußball ist, freuen wir uns, dass wir in Stephan einen erfahrenen Übungsleiter stellen können, der bewiesen hat, dass er in beiden Bereichen erfolgreich arbeitet", erklärt Andreas Neuendorf, Direktor Akademie & Lizenzspielerbereich, den Schritt.

Schmidts Posten bei der U 17 wird Rejhan Hasanovic übernehmen, der zuletzt für die U 15 zuständig war. Dessen Trainerstuhl wird widerum Co-Trainer Konstantinos Kotsifakis beerben. Agostino Burgarella, der seit Februar die U 14 geleitet hat, wechselt zur U 13. Dort übernimmt er das Team von Michael Dober, der sich damit vermehrt auf seine Aufgaben als Kleinfeldkoordinator konzentrieren kann. In der U 14 verstärkt sich der Bundesliga-Nachwuchs mit Fabian Blecher, der zuletzt als Leiter des Nachwuchs-Scoutings bei RB Leipzig eingesetzt wurde. In der U 19 wird sich nichts verändern. Oliver Reiß bleibt weiterhin verantwortlich für die A-Junioren.