Herthas Trainer-Pyramide: Fiel und die Pläne mit Reiß, Hartmann und Heine

Sobald sich die Vereine über die Ablöse geeinigt haben, ist der Weg für den bisherigen Nürnberg-Coach Cristian Fiel zu Hertha BSC frei. Auch unterhalb der Cheftrainer-Stelle wird sich in Berlin im Trainer-Bereich einiges tun.

Acht Tage ist es her, als Sportdirektor Benjamin Weber auf der Mitgliederversammlung von Hertha BSC über die Trainersuche sagte: "Es ist das zentrale Thema, mit dem wir uns beschäftigen. Wir sind auf einem guten Weg und werden zeitnah einen neuen Trainer verkünden. Wir haben ein klares Profil: fachlich und persönlich. Wir wollen eine Entscheidung treffen, die unseren Weg unterstützt und zu unserem Weg passt."

Cristian Fiel soll bei Hertha BSC die Nachfolge von Pal Dardai antreten. Die Verhandlungen zwischen Fiels aktuellem Arbeitgeber 1. FC Nürnberg und dem Hauptstadtklub laufen nach kicker-Informationen seit diesem Montag auf Hochtouren, neben der Basisablöse - wohl im mittleren sechsstelligen Bereich - geht es in den Gesprächen auch um Boni und Prämienzahlungen.

Bei Hertha ist man zuversichtlich, die Ablösegespräche zeitnah zu einem positiven Abschluss führen zu können. Fiel soll, falls sich die Klubs einigen, beim Vorjahres-Neunten der 2. Liga einen Zweijahres-Vertrag erhalten.

U-19-Trainer Reiß steht vor Beförderung

Auch der Staff, der Fiel in Berlin zur Seite stünde, nimmt allmählich Formen an. Überraschend: Nach kicker-Informationen soll Fiel-Assistent Jerome Polenz Stand jetzt nicht mit zu Hertha wechseln. Polenz hat zwar eine Vergangenheit im Berliner Westend, er war von 2021 bis 2023 Co-Trainer von Herthas U-23-Team und kam dann auf Empfehlung von Andreas "Zecke" Neuendorf, Herthas Direktor Akademie und Lizenzspielerbereich, als Co-Trainer zu Fiel nach Nürnberg.

Bald Co-Trainer bei den Hertha-Profis? Der bisherige U-19-Coach Oliver Reiß. picture alliance / Eibner-Pressefoto

Aber aktuell hat Hertha andere Pläne: Der bisherige U-19-Trainer Oliver Reiß, zuletzt auch für die U23 im Gespräch, soll zur neuen Saison Fiel-Assistent werden. Mit diesem Aufstieg will der Klub Reiß, der zuletzt mit Herthas U19 im Halbfinale der Deutschen Meisterschaft knapp an Borussia Dortmund gescheitert war und den es in den Männerbereich zieht, einen Verbleib schmackhaft machen.

Ein Gespräch zwischen Fiel und Reiß hat es bereits gegeben. Zudem soll ein weiterer externer Co-Trainer kommen. Als Torwarttrainer soll Andreas Menger im Staff bleiben, die Gespräche über eine Verlängerung des auslaufenden Vertrages sind dem Vernehmen nach weit fortgeschritten.

Kehren Hartmann, Heine und Kunert zurück?

Auch im Nachwuchs kündigen sich Veränderungen an. Für die bisher von Reiß trainierte U19 hat Hertha Michael Hartmann im Blick, der 2018 mit Herthas A-Jugend Deutscher Meister wurde und zuletzt für den FC Bayern arbeitete. Nach einem Jahr bei der U17 übernahm der Ex-Nationalspieler im Sommer 2023 die Münchner U19, musste aber im Februar gehen. Hartmann hat in München einen unbefristeten Vertrag, Gespräche über eine Auflösung des Arbeitspapiers sind im Gange.

Rückkehr an alte Wirkungsstätte? Michael Hartmann. imago/Eibner

Er wäre ebenso ein Rückkehrer wie Karsten Heine. Nach kicker-Informationen hat Hertha Kontakt aufgenommen zum langjährigen U-23-Trainer, der nach seinem Abschied bei Hertha den Chemnitzer FC und von 2019 bis November 2023 Nordost-Regionalligist VSG Altglienicke trainierte. Der 69-jährige Heine, so das Gedankenspiel, könnte als Co-Trainer und Mentor an die Seite von U-23-Coach Stephan Schmidt rücken, dem nach einer problematischen ersten Saison bei der U23 jetzt doch eine weitere Chance winkt.

Dirk Kunert, zuletzt Trainer beim BFC Dynamo, soll ebenfalls zu Hertha zurückkehren, wo er einst seine Spielerkarriere in der zweiten Mannschaft ausklingen ließ und zwischen 2000 und 2009 als Trainer bei der U17 und der U19 arbeitete. Später war er unter anderem für die U19 des VfL Wolfsburg (Deutscher Meister 2013), die zweiten Mannschaft des HSV und von Mainz 05, den Berliner AK und Carl Zeiss Jena verantwortlich. Die für ihn angedachte Rolle: Übergangstrainer - für die Spieler an der Schwelle vom Nachwuchs- zum Männerbereich.

Weitere Verschiebungen sind noch möglich

Fabian Blecher (U14), Konstantinos Kotsifakis (U15), Ante Covic (U16) und Rejhan Hasanovic (U17) sollen ihre Teams behalten. Allerdings: Sollte sich der Plan mit Hartmann für die U19 zerschlagen, sind weitere Verschiebungen möglich.

Patrick Ebert etwa, in der Vorsaison Co-Trainer bei der U15, ist zwar künftig voraussichtlich als Co-Trainer für die U17 vorgesehen. Allerdings schätzt Fiel ihn aus gemeinsamen Dresdner Zeiten enorm und könnte sich Ebert offenbar auch in seinem Staff vorstellen.

Ein Name indes taucht im Personaltableau, das für die neue Saison derzeit intern in der Akademie besprochen wird, bisher nicht auf: der von Pal Dardai.