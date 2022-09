Herthas Top-Verdiener Piatek kehrt nach Italien zurück

Krzysztof Piatek verlässt wenige Stunden vor dem Schließen des Transferfenster Hertha BSC und wechselt zu Serie-A-Klub US Salernitana.

Wie erwartet und vom kicker bereits berichtet, wird Piatek zunächst nach Salerno ausgeliehen. Darüber hinaus besitzt der italienische Erstligist, beim dem auch Franck Ribery unter Vertrag steht, eine Kaufoption für den 27-Jährigen. "Mit dem Transfer haben wir eine für alle Seiten zufriedenstellende Lösung gefunden", erklärt Geschäftsführer Sport Fredi Bobic.

Piatek, der im Januar 2020 für 23 Millionen Euro Ablöse von Milan gekommen war und bis heute nach Lucas Tousart (25 Mio.) der zweitteuerste Transfer in Herthas Klubgeschichte ist, kehrt damit in jene Liga zurück, in der er einst bei CFC Genua seine stärkste Zeit hatte. In der Rückrunde der vergangenen Saison war der polnische Nationalspieler nach Florenz ausgeliehen und verbuchte dort in 18 Pflichtspielen sechs Tore. Die Kaufoption ließ die Fiorentina, die stattdessen Luka Jovic (zuvor Real Madrid) holte, indes verstreichen.

Piatek kam an den ersten vier Bundesliga-Spieltagen für Hertha, wo er bis 2025 unter Vertrag steht und mit etwa 4,5 Millionen Euro Jahressalär der Top-Verdiener ist, bereits nicht mehr zum Einsatz. Am Dienstagvormittag stand er in Berlin noch auf dem Trainingsplatz - zum vorerst letzten Mal.