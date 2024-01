Herthas schwerstes Spiel - Dardai: "Ich habe mehr geredet als sonst"

Es wird das schwerste Spiel für Hertha BSC seit langem. Trainer Pal Dardai erwartet gegen Fortuna Düsseldorf fünf Tage nach dem unerwarteten Tod von Präsident Kay Bernstein "eine besondere Atmosphäre" im Olympiastadion.

Platz eins in der ersten Reihe der Ehrenloge, wo sonst immer der Präsident sitzt, wird am Sonntag leer bleiben. Er wird in Ehren freigehalten. Fabian Drescher, der unter Kay Bernstein Vizepräsident war und seit dessen Tod die Amtsgeschäfte kommissarisch führt, wird seinen angestammten Platz daneben einnehmen. Die Anhänger planen einen Trauermarsch vom Theodor-Heuss-Platz zum Stadion und im Stadion eine kleinere Choreo. In der Stadion-Kapelle wird es eine Andacht für den am Dienstag im Alter von 43 Jahren verstorbenen Kay Bernstein, der den Klub seit Juni 2022 als Präsident geführt hatte, geben, die auf der Stadion-Leinwand übertragen werden soll.

Die Mannschaft spielt mit Trauerflor, eine Schweigeminute ist geplant. Der Klub ist seit der erschütternden Nachricht vom Dienstag im Ausnahmezustand - und muss unter diesen Umständen zum Rückrundenstart den Spagat zwischen Trauer und Sport schaffen. Eine Absage des Spiels, das durch den 2:0-Sieg des Liga-Dritten HSV auf Schalke am Samstagabend nochmal an Bedeutung gewonnen hat, zog Hertha nicht ernsthaft in Erwägung.

"Uns alle hat diese Nachricht schwer getroffen - auch die Spieler", sagt Trainer Pal Dardai, der in der Vorwoche im Trainingslager in La Manga (Spanien) noch einen intensiven Austausch mit Bernstein hatte. "Aber die Mannschaft hat in den letzten Tagen einen guten Eindruck gemacht. Wir sind offen mit dieser Situation umgegangen. Es wurde viel miteinander geredet. Auch ich habe mehr geredet als sonst. Wir haben jedem psychologische Unterstützung angeboten. Alle waren fokussiert in dieser Woche. Wir haben ein professionelles Umfeld, das uns erlaubt, uns auf unsere Arbeit zu konzentrieren. Aber was am Spieltag passiert, kann ich natürlich noch nicht vorhersagen."

"Es wird eine besondere Atmosphäre im Stadion herrschen"

Die Hertha-Fans nahmen Anteil am Tod von Kay Bernstein. IMAGO/Matthias Koch

Ob die Treuen in der Ostkurve, in der Bernstein vor zwei Jahrzehnten als Frontmann und Vorsänger aktiv war, schweigen oder lautstark anfeuern werden, gilt noch als offen. "Es wird eine besondere Atmosphäre im Stadion herrschen, das wissen wir alle", sagt Dardai. "Für eine Mannschaft ist die Unterstützung der Fans immer sehr wichtig. Aber die bisherige Saison hat auch gezeigt, dass die Fans voll hinter dem Team stehen. Jeder geht anders mit Trauer um, manche sind lieber laut, manche schweigen lieber. Das müssen die Fans am Ende mit sich selbst ausmachen. Ich wünsche mir für uns, dass wir nach diesem besonderen Spiel mit einem Sieg ein wenig Dampf ablassen können. Denn jetzt spürt man diese Anspannung sehr."

Barkok steht im Kader

Neuzugang Aymen Barkok (aus Mainz ausgeliehen) wird im Kader stehen. Kapitän Toni Leistner, der wegen eines kleinen Muskelfaserrisses die beiden Testspiele im Trainingslager gegen KV Mechelen (0:3) und die Glasgow Rangers (1:0) verpasst hatte, ist fit und startet. Dagegen wird neben Fabian Reese (schlechte Blutwerte nach Corona-Infektion) und Fabian Niederlechner (Rot-Sperre) in Rechtsverteidiger Jonjoe Kenny (Muskelverletzung) ein weiterer Leistungsträger fehlen.

Etliche Spieler hatten sich in den sozialen Medien mit sehr emotionalen Worten von Bernstein verabschiedet. Kapitän Leistner hatte geschrieben: "Vor drei Tagen saßen wir noch lachend an der Bar in Spanien und haben über unsere Träume geredet. Ich möchte dir etwas versprechen: Solange ich Kapitän bin, werde ich unsere Träume weiterverfolgen und mit Leben füllen."