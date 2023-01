Herthas Schlüsselfrage: Wie klappt’s ohne Lukebakio?

Ohne den Schlüsselspieler ins Schlüsselspiel: Wie stark ist Herthas Offensive ohne Topscorer Dodi Lukebakio? Der Ligastart am Samstag beim VfL Bochum wird die Antwort darauf liefern.

Er sei "in gewisser Weise ein neue Dodi", sagte Dodi Lukebakio Anfang November in einem kicker-Interview. Und eines konnte man nach den ersten Saisonmonaten getrost konstatieren: Dieser neue Lukebakio - fokussierter, beständiger, auch leidensfähiger als sein mal geniales, mal unsichtbares Vorgängermodell - tut Hertha ziemlich gut. Der Belgier hatte im Sommer nach seiner Rückkehr aus dem Leihjahr in Wolfsburg in Berlin weit oben auf der Verkaufsliste gestanden - und war auch deshalb geblieben, weil die Chemie zwischen ihm und Neu-Coach Sandro Schwarz vom ersten Tag an stimmte. In der bisherigen Saison trug der Angreifer als unangefochtener Stammspieler große Verantwortung in Herthas Offensive, sieben Tore und zwei Assists veredeln seine Bilanz. Zum Jahresausklang gegen Köln (2:0) kassierte der 25-Jährige seine fünfte Gelbe Karte, am Samstag in Bochum fehlt er deshalb gesperrt. Hertha, mit 19 Toren in 15 Spielen bisher eher keine Angriffsmaschine, muss erstmals in dieser Spielzeit ohne Lukebakio zurechtkommen. "Klar fehlt Dodi", sagt Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic, "aber das müssen andere auffangen. Mal fehlt der eine, mal der andere. Dann müssen andere einspringen."

Neuer Schwung in der Offensive

Was Bobic und Schwarz Mut macht: In der Vorbereitung wirkte Herthas Offensive kollektiv zielstrebiger und wuchtiger als in den ersten Saisonmonaten. Die Rückkehr der zuvor verletzten Stevan Jovetic und Jessic Ngankam erweitert die Möglichkeiten, Sommerzugang Wilfried Kanga wirkte in der Vorbereitung besser ins Spiel integriert und im Abschluss beinahe befreit. Bobic hat in den Tagen von Bradenton/Florida, wo sich Hertha im Trainingslager den Feinschliff für die restlichen 19 Ligaspiele holte, gefallen, "wie die Jungs in der Offensive zusammenwachsen, wie sie Schritte gemacht haben". Seine Erkenntnis: "Die Jungs sind jetzt komplett anders drin als im Sommer. Man hat auch im Training gesehen, dass in der Offensive einige Sachen viel besser funktioniert haben als vor einem halben Jahr. Wir hoffen, dass wir auch in Bochum etwas davon sehen."

Scherhant winkt Startelf-Debüt in Bochum

Auch wenn neben Lukebakio auch Linksaußen Chidera Ejuke (Bänderverletzung im Knie) und Neuzugang Florian Niederlechner (Muskelverhärtung im Oberschenkel) zum Start fehlen, wähnt sich Hertha stark genug - auch im Spiel nach vorn. Für Lukebakio, von Schwarz zumeist als Rechtsaußen aufgeboten, dürfte Marco Richter auf dem rechten Flügel starten. Auf dem linken Flügel kann der Trainer wählen zwischen Derry Scherhant, Maximilian Mittelstädt und Myziane Maolida. Da er Mittelstädt, der am Mittwoch seinen Vertrag bis 2027 verlängert hatte, für den nach einem Infekt nicht vollends fitten Kapitän Marvin Plattenhardt mutmaßlich links in der Viererabwehr benötigt und Maolida in seinen eineinhalb Berliner Jahren bislang nicht in die Spur kam, winkt Youngster Scherhant das Startelf-Ticket. Der Instinktfußballer, der nicht die klassische NLZ-Karriere hingelegt hat, vereint Intuition, Mut, Tempo, Abschlussqualitäten und ein gutes Eins-gegen-eins. Nach zwei Joker-Einsätzen gegen Frankfurt (1:1) und in Bremen (0:1) wäre es für den 20-Jährigen die Startelf-Premiere in der Bundesliga. Bereits zu Beginn der Trainingswoche hatte Schwarz über die nötige Improvisation auf den Flügeln gesagt: "Eine endgültige Entscheidung haben wir noch nicht getroffen, aber grob haben wir schon eine Idee." Rechts Richter, links Scherhant und im Sturmzentrum Kanga, der gegen Köln getroffen hatte und im Trainingslager überzeugte, als Zielspieler: So wollen die Berliner in Bochum siegen - und zeigen, dass es zumindest dieses eine Mal auch ohne Lukebakio geht.