Herthas Rekordeinkauf Tousart wechselt zu Union

Union Berlin hat sein Mittelfeld mit Champions-League-Erfahrung verstärkt. Lucas Tousart (26), einst dessen Rekordtransfer, kommt ausgerechnet von Stadtrivale Hertha BSC.

Am Dienstag hatte der kicker bereits exklusiv berichtet, was nun offiziell ist: Lucas Tousart bleibt zwar in Berlin, wechselt allerdings von Hertha BSC zum 1. FC Union. Damit bleibt der 26 Jahre alte Franzose nicht nur in der Bundesliga, er wird in der kommenden Saison sogar Champions-League-Fußball spielen.

Damit ist der laufstarke Mittelfeldmann vertraut, den sich die Eisernen eine Sockelablöse von zwischen drei und vier Millionen Euro kosten lassen, die durch diverse Boni noch auf sechs bis sieben Millionen Euro ansteigen kann. Für Olympique Lyon lief Tousart bereits 15-mal in der Königsklasse auf, im Achtelfinale 2020 sorgte er mit einem Treffer für das Aus von Juventus Turin um Cristiano Ronaldo.

"Der Weg und der Erfolg von Union in den vergangenen Jahren sind sehr bemerkenswert und ich freue mich auf die neue Herausforderung", sagte Tousart. "Ich gehe davon aus, dass ich mich schnell im Verein einleben und zum Erfolg von Union beitragen kann."

Hertha macht ein großes Verlustgeschäft

In Person von Tousart verpflichtet Union den Rekordtransfer des Stadtrivalen, der vor inzwischen drei Jahren stolze 25 Millionen Euro schwer war. Ein großes Verlustgeschäft für Hertha BSC, für das der ehemalige Kapitän der französischen U-21-Nationalmannschaft 96 Pflichtspiel-Einsätze anhäufte (neun Tore, fünf Vorlagen). "Lucas hat sich immer für das Trikot mit der Fahne auf der Brust aufgeopfert und immer alles für den Verein, unsere Mannschaft und die Fans gegeben. Auch deshalb haben wir jetzt seinem Wechselwunsch zugestimmt und möchten ihm alles Gute wünschen", kommentierte BSC-Sportdirektor Benjamin Weber die Personalie.

Der sowohl als Sechser als auch als Achter einsetzbare Mittelfeldmann ist auf dieser Position der zweite Köpenicker Neuzugang - nach Alex Kral, der von Spartak Moskau zuletzt an Schalke 04 verliehen war. Für die Offensivabteilung kamen bereits Mikkel Kaufmann (FC Kopenhagen), Brenden Aaronson (Leeds United, Leihe) und David Datro Fofana (FC Chelsea, Leihe).

"Lucas ist ein gestandener Spieler mit viel Erfahrung, sowohl national als auch international", kommentierte Unions Geschäftsführer Profifußball Männer, Oliver Ruhnert, die Verpflichtung. "Ein Spieler seiner Qualität ist für jede Mannschaft ein Gewinn. Er wird perfekt zu uns passen und wir freuen uns, dass er sich für Union entschieden hat."