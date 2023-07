Herthas Prevljak-Transfer auf der Zielgeraden

Der Deal ist vor dem Abschluss: Der bosnische Nationalspieler Smail Prevljak (28) steht vor einem ablösefreien Wechsel zu Bundesliga-Absteiger Hertha BSC.

Aus Herthas Trainingslager in Zell am See berichtet Steffen Rohr

Zuletzt hielt er sich in seiner bosnischen Heimat fit. In Kürze kann Smail Prevljak, falls alles planmäßig läuft, mit den neuen Kollegen trainieren - bei Hertha BSC. Der kicker hatte bereits vor einer Woche vom Berliner Interesse an Prevljak berichtet. Jetzt ist der Transfer dem Vernehmen nach auf der Zielgeraden, nur noch Details sind zu klären. Nach drei Jahren bei KAS Eupen lief der Vertrag des bosnischen Nationalspielers (25 Länderspiele/6 Tore) zum 30. Juni aus. Prevljak lagen nach kicker-Informationen auch konkrete Offerten aus Saudi-Arabien und Spanien vor. Doch es zieht ihn zu Hertha BSC.

In Belgiens Jupiler Pro League legte der designierte Neu-Berliner zuletzt eine durchwachsene Saison hin (30 Spiele/6 Tore). 2021/22 waren ihm 13 Scorerpunkte gelungen (9 Tore/4 Assists), in seiner ersten Spielzeit in Eupen war er 2020/21 mit 16 Saisontoren durchgestartet. Prevljak gilt als spielstarker Stürmer, der am stärksten in einem 4-4-2, in dem er um einen Stoßstürmer herum agiert, ist.

In der österreichischen Bundesliga verbuchte er für Salzburg und Mattersburg in 67 Einsätzen 40 Scorerpunkte (28 Tore/12 Assists). RB Leipzig hatte Prevljak vor zehn Jahren, im Sommer 2013, für die U 19 verpflichtet. Der Durchbruch gelang ihm erst in Österreich, zunächst für Salzburgs Farmteam Liefering (45 Einsätze/24 Tore in der 2. Liga), später im österreichischen Oberhaus.

Maßnahme gegen Kardinalproblem im Berliner Spiel

Von Prevljak erhofft sich Hertha einen deutlichen Zuwachs an Torgefährlichkeit - aktuell eines der Kardinalprobleme im Berliner Spiel. Auch mit ihm wäre eine Verpflichtung von Serdar Dursun (31, Fenerbahce Istanbul) nicht vom Tisch. Zuletzt schien der Transfer geplatzt. In den vergangenen Tagen ging die Tür dem Vernehmen nach wieder ein Stück auf.

Aber zunächst muss Hertha Transfererlöse erzielen - und hofft bei Krzysztof Piatek (28) auf baldigen Vollzug. Polnische und türkische Medien berichten übereinstimmend, dass Piatek vor einem Wechsel zu Basaksehir steht und dort einen Dreijahresvertrag unterschreiben soll. Im Trainingslager in Zell am See ist er wie die anderen Top-Verkaufskandidaten nicht dabei. Die Trainingsgruppe II in Berlin hatte der Pole am Wochenende für Gespräche mit einem interessierten Klub verlassen.