Herthas nächster Abgang zeichnet sich ab: Maolida vor Leihe zu Ankaragücü

Hertha bekommt womöglich den nächsten Profi von der Payroll - zumindest vorläufig: Myziane Maolida (24) steht nach kicker-Informationen vor einem Wechsel auf Leihbasis zum türkischen Erstligisten Ankaragücü.

Er steht vor einem Wechsel in die Türkei: Myziane Maolida. imago images

Aus Herthas Trainingslager in Zell am See berichtet Steffen Rohr

Myziane Maolida, der zuletzt wegen einer Oberschenkelverletzung nicht voll mittrainieren konnte, hat das Trainingslager des Bundesliga-Absteigers im Salzburger Land inzwischen verlassen und ist in die Türkei geflogen - zu Gesprächen mit Süper-Lig-Klub Ankaragücü.

Der französische Linksaußen, der in der Rückrunde der vergangenen Saison an Stade Reims ausgeliehen war, spielt in den Planungen von Hertha-Coach Pal Dardai trotz eines Vertrages bis 2025 keine Rolle mehr. Nach kicker-Informationen ist eine Leihe ohne Kaufoption geplant.

Ankaragücü hatte sich bereits zuletzt bei Hertha bedient - und Mittelfeldspieler Tolga Cigerci (31) nach einem halben Jahr bei Hertha für 350.000 Euro Ablöse zurückgeholt. Jetzt sind Maolida und Cigerci womöglich bald Teamkollegen. Der frühere französische U-21-Nationalspieler war im August 2021 von OGC Nizza nach Berlin gewechselt, konnte sich dort aber nie durchsetzen.