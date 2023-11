Herthas Maolida soll gehen

Myziane Moalida hat keine Zukunft mehr bei Hertha BSC, wie Trainer Pal Dardai erzählt. "Er soll so schnell wie möglich weg von uns", sagte der Hertha-Coach am Mittwoch. "Er hat sehr viele Chancen bekommen und war so faul wie ganz wenige Spieler, die ich in meinem Leben gesehen habe." Maolida besitzt einen Vertrag bis 2025, angestrebt wird eine Leihe, an einen Verkauf glaubt niemand beim Hauptstadtklub.