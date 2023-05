Herthas Kampf um die Lizenz: Die 40-Millionen-Anleihe als Knackpunkt

Bis Ende Juni hat Hertha BSC Zeit, die Forderungen der DFL in puncto Lizenzerteilung zu erfüllen. Ein Knackpunkt nach kicker-Informationen: die im Herbst fällige Rückzahlung der 2018 vom Verein aufgelegten 40-Millionen-Euro-Anleihe - und deren Besicherung.

Das wenige Tage zuvor geführte Interview erschien am 12. Dezember 2022 im kicker. Auf die Frage, ob die Lizenz in Gefahr sei, antwortete Hertha-Präsident Kay Bernstein: "Nein. Wir haben keine Liquiditätsprobleme. Diese und die folgende Saison sind durchfinanziert. Klar ist: Wir müssen den Gürtel enger schnallen, ohne uns die Luft abzuschnüren." Der zweite Teil der Antwort gilt mehr denn je - der erste Teil war, wie man heute weiß, in Pastelltönen gehalten, die dem Realitätscheck nicht standhalten. Denn genau das ist für das Bundesliga-Schlusslicht aktuell eines der Schlüsselthemen im Ringen um die Lizenz: die Frage der Liquidität und der Durchfinanzierung der Saison 2023/24.

Die DFL pocht auf erhebliche Nachbesserungen - und Hertha BSC ist auf den Goodwill des neuen Investors 777 Partners angewiesen. Einer der Knackpunkte in den Gesprächen zwischen allen Beteiligten ist nach kicker-Informationen die im Herbst fällige Rückzahlung der 2018 aufgenommenen 40-Millionen-Euro-Anleihe. Der Klub hatte seinerzeit zum Zinssatz von 6,5 Prozent bei institutionellen Anlegern im In- und europäischen Ausland eine börsennotierte 40-Millionen-Euro-Anleihe aufgelegt, die am 8. November 2018 emittiert worden war. Die 40 Millionen waren damals ein zentraler Baustein, um den 2014 eingestiegenen US-Investor KKR Ende 2018 auszuzahlen und dessen an der Hertha BSC GmbH & Co. KGaA erworbenen Anteile zurückzukaufen.

Der Ausstieg von KKR, dessen Geld die Berliner 2014 womöglich vor dem finanziellen Kollaps bewahrt hatte, hatte den Weg frei gemacht für das im Sommer 2019 besiegelte Investment von Lars Windhorsts Tennor Holding. Hertha hatte sich zwischenzeitlich lange mit einer vorzeitigen Rückzahlung der Anleihe befasst, die nach zweieinhalb Jahren vertraglich möglich gewesen wäre. Im Oktober 2020 sagte der damalige Präsident Werner Gegenbauer in einem kicker-Interview: "Es geht darum, dass wir mittelfristig eine vernünftige Struktur aufbauen und unsere Kostenstruktur verbessern wollen. Dazu gehört auch, die nach heutigen Maßstäben nicht ganz billige Anleihe möglichst vorfristig zurückzuzahlen."

Anfang November ist die Rückzahlung fällig

Daraus wurde nichts, angesichts der sich desaströs entwickelnden Finanzsituation nahm der Klub davon Abstand. Anfang November ist die Rückzahlung fällig - und die DFL verlangt dem Vernehmen nach mehr Sicherheiten, als Hertha im zunächst eingereichten Lizenzierungsantrag angegeben hat. Nach kicker-Informationen reicht der Liga eine selbstschuldnerische Bürgschaft für die 40 Millionen nicht aus. Im Gespräch sind jetzt mehrere Szenarien. Diskutiert wird, dass 777 Partners die Anleihe ablöst oder dem finanziell stark angeschlagenen Klub eine Bankbürgschaft gewährt oder die Situation durch die Bereitstellung von Cash löst. Die klubintern seit längerer Zeit diskutierte Variante, selbst eine neue Anleihe aufzulegen, findet aufgrund der Zinsentwicklung am Markt immer weniger Befürworter.