Herthas Hoffnung lebt - Leipzig springt auf Platz drei - Bochum und VfB rutschen ab

Der Bundesliga-Samstag brachte Bewegung in den Tabellenkeller der Bundesliga. Hertha BSC griff erfolgreich nach dem letzten Strohhalm, Hoffenheim und Augsburg sind nahe dran am Ziel. Die Verlierer im Abstiegskampf heißen Bochum und Stuttgart, der große Gewinner in der oberen Tabellenregion RB Leipzig.

Verlierer und Gewinner am Bundesliga-Samstag: Philipp Hofmann und der VfL Bochum rutschten ab, Hertha BSC und RB Leipzig durften jubeln. IMAGO/Matthias Koch