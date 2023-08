Herthas Hauptsponsor-Suche: Wunschlösung offenbar geplatzt

Herthas Wunschlösung bei der Hauptsponsor-Suche ist nach Lage der Dinge geplatzt. Nach kicker-Informationen hat das Start-up "trainr." Klub-Vermarkter Sportfive nach wochenlangen, intensiven Verhandlungen eine vorläufige Absage erteilt.

Kontakt zwischen dem in Karlsruhe ansässigen Start-up, hinter dem die Brüder Marc und Kevin Apfel sowie Daniel Geiger stehen, und Hertha BSC gibt es seit Monaten, zuletzt schienen die Verhandlungen mit Klub-Rechte-Vermarkter Sportfive kurz vor der Finalisierung zu stehen. Ziel war eine mehrjährige Trikotsponsor-Vereinbarung mit einer Fixsumme, die in der 2. Liga im Bereich von etwa 2,5 Millionen Euro liegen sollte. Jetzt der Rückschlag: Die Online-Plattform "trainr.", die sich auf die staatlich anerkannte Aus- und Weiterbildung von Trainern in Deutschland, Österreich und der Schweiz spezialisiert hat, befindet sich aktuell in einer Finanzierungsrunde und ist dabei, Investoren und damit frisches Kapital an Bord zu holen.

Keine Einigung über ein Investment

Das Problem: Mit einem der designierten Investoren, einer in der Schweiz ansässigen Stiftung, gab es nach kicker-Informationen keine Einigung über ein Investment in der geplanten Größenordnung. Diese Finanzierungslücke durch einen neuen, bislang nicht involvierten Investor schließen zu können, gilt inzwischen als eher unrealistisch. Damit ist der ausverhandelte Deal mit dem Bundesliga-Absteiger mutmaßlich geplatzt, eine entsprechende Absage soll Sportfive mittlerweile auf dem Tisch haben.

Hertha war am Samstag beim Zweitliga-Start in Düsseldorf (0:1) mit blanker Brust aufgelaufen. Jetzt könnte es auf eine kurzfristige Alternativlösung für nur eine Saison hinauslaufen. "Autohero", der bisherige Trikotsponsor (knapp 6 Millionen Euro pro Jahr), war nach zwei Vertragsjahren ausgestiegen und hatte die Option auf ein drittes Jahr auf der Hertha-Brust nicht gezogen.

Sportfive warb auf Social Media

Zuletzt hatte Sportfive verstärkt auf Social Media per Werbeanzeigen nach einem neuen Hauptsponsor gesucht: mit durchaus aktionistischen Zügen. So sollen mehrere Berliner Unternehmen in der Woche vor dem Zweitliga-Auftakt per Mail von Sportfive kontaktiert worden sein - zu einem Zeitpunkt, als die Gespräche mit "trainr." noch in der heißen Phase waren. In dem Schreiben an die Firmen hieß es dem Vernehmen nach, Hertha suche "eine Brand, die einen aufmerksamkeitsstarken Test-Case im Profifußball starten möchte, ohne sich dabei langfristig zu binden - und das zu einem unschlagbaren Preis von nur noch EUR 1,95 Mio. (zzgl. MwSt.)".

Wenn das "spannend" sei, schrieb Sportfive in der Mail, "sollten wir uns zeitnah an einen Tisch setzen". In dem Schreiben hieß es zudem: "Kurzfristig ist hier das entscheidende Stichwort: Innerhalb von 48 Stunden brauchen wir hier das Go, um pünktlich zum 1. Spiel in der 2. Bundesliga mit dem Logo auf der Brust sichtbar zu sein." Das klappte bekanntermaßen nicht. Jetzt geht die zunehmend verzweifelt wirkende Suche von Sportfive weiter - zu offenbar fallenden Preisen.