Herthas Chef-Sanierer Simon-Schröter: "Das klingt erstmal böse"

Seine Spezialität: Firmen in Schieflage zu sanieren. Bei Hertha BSC ist Wolfram Simon-Schröter (42) da an der richtigen Stelle. Im kicker-Interview spricht der Chefsanierer des Bundesliga-Absteigers über die finanzielle Lage, die laufenden Sparmaßnahmen und die Zukunft des Klubs.

Aus Herthas Trainingslager in Zell am See berichtet Steffen Rohr

Beim finanziell stark angeschlagenen Fußball-Zweitligisten leitet der promovierte Ökonom seit Jahresbeginn im Nebenjob den internen Sanierungsstab. Hertha-Geschäftsführer Tom Herrich spricht offen davon, im Zuge harter Sparmaßnahmen "jeden Euro umdrehen" zu müssen. Über Simon-Schröter sagt er im Wirtschaftsmagazin "Capital": "Wolfram Simon-Schröter hat schon viele Unternehmen erfolgreich restrukturiert und saniert. Das ist eine Riesenchance für uns."

Der gebürtige Niedersache Simon-Schröter, der auch große Sympathien für Hannover 96 hegt, ist im Hauptjob Geschäftsführer der Zeitfracht-Gruppe. Der Konzern, dessen Kerngeschäft die Logistik-Branche ist, kaufte zuletzt mehrfach angeschlagene oder insolvente Firmen auf und sanierte sie, etwa die Modekette Adler, den Pralinenhersteller Leysieffer und den Buchgroßhändler KNV. Durch die Zukäufe kam die Zeitfracht-Gruppe, die auch Anteilseigner des American-Football-Teams Frankfurt Galaxy ist, laut Jahresabschluss für 2021 auf einen Umsatz von 910 Millionen Euro. Der kicker sprach am Dienstag mit Simon-Schröter.

Sind Sie der Mann, der Hertha BSC rettet, Herr Dr. Simon-Schröter?

(schmunzelt) Nein, ich bin Teil eines Teams und möchte mithelfen, dass der Klub die äußerst schwierige Situation, in der er steckt, meistert. Es geht darum, die eingeleitete Restrukturierung mit dem erforderlichen Tempo und den nötigen Maßnahmen fortzuführen und trotz der Kostenreduktion die sportliche Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten, um Erfolg zu ermöglichen. Das ist ein Spagat.

Wie kam der Kontakt zum Klub zustande?

Ich bin selbst Mitglied des Vereins und bin angesprochen worden, zunächst von anderen Mitgliedern und in der Folge von Tom Herrich - aus der Situation heraus, dass Hertha gesagt hat: Wir müssen unser Schicksal in die Hand nehmen und den Verein nach dem Ausstieg von Tennor beziehungsweile Peil vernünftig und seriös für die Zukunft aufstellen. Ein Weiter-So kann es natürlich nicht geben. Hertha, das hat Tom Herrich gesagt, ist ein Sanierungsfall. Und Sanierung heißt, dass man sich von althergebrachten Verhaltensmustern trennen muss.

Sie sind seit Jahresbeginn im Nebenjob bei Hertha mit an Bord und leiten den internen Sanierungsstab. Ging's für Sie von Null auf Hundert?

Sozusagen. Es gab viele Themen. Es war der Gesellschafterwechsel (Mitte März stieg 777 Partners als neuer Investor ein, d. Red.), es mussten Vorarbeiten gemacht werden für die Lizenzierung, es gab Ende Januar einen Umbruch in der Geschäftsführung und der sportlichen Leitung mit der Trennung von Herrn Bobic. Für die Akklimatisierung war da wenig Zeit.

Herrich hat Hertha öffentlich "einen Sanierungsfall" genannt. In welchem Zustand haben Sie den Klub vorgefunden?

Es gab viele Dinge in der Vergangenheit, bei denen Budget und Budgettreue keine so große Rolle gespielt haben. Das heißt, wir müssen zusehen, dass wir durch massive Kosten-Degression dahin kommen, dass wir strukturell nicht mehr so ein großes negatives Ergebnis haben. Das klingt erstmal böse. Aber dauerhaft kann es sich Hertha einfach nicht leisten, mit dem Geld von anderen zu leben. Mehr ist es nicht, wenn man ein Unternehmen betreibt und jedes Jahr zig Millionen reinschießen muss - dann ist es kein besonders schlaues Geschäftsmodell für die Zukunft. Was wir vorgefunden haben, war hochdefizitär.

Eigentlich sind wir sogar noch auf dem Weg zur Intensivstation: zwischen Straße, Krankenwagen und Notaufnahme. Wolfram Simon-Schröter

Präsident Bernstein und Geschäftsführer Herrich sprechen davon, dass der Klub noch auf der Intensivstation liege. Teilen Sie die Diagnose - und falls ja: Wie und wann kommt Hertha von der Intensivstation runter?

Diese Diagnose teile ich. Eigentlich sind wir sogar noch auf dem Weg zur Intensivstation: zwischen Straße, Krankenwagen und Notaufnahme. Wenn wir es schaffen, bis Ende des Jahres auf die Normalstation zu kommen, sind wir extrem gut unterwegs. Man muss aber auch sagen: Wir haben schon eine ganze Menge erreicht.

Zum Beispiel?

Die Verlängerung des Bonds zum Beispiel (Hertha hat die Laufzeit der ursprünglich bis November 2023 laufenden 40-Millionen-Euro-Anleihe bis 2025 verlängert, d. Red.). Das war kein Selbstläufer. Auch das Thema Lizenzierung konnten wir gemeinsam mit unseren Partnern bewältigen. Sportlich ist es so: Wir können uns keine großen Sprünge erlauben. Das muss am Ende jeder verstehen. Tom Herrich hat versucht, den Personalabbau, der bitter nötig war, so sozialverträglich wie möglich zu gestalten. Das ist mitnichten so, dass da irgendeiner durch die Geschäftsstelle gegangen ist und irgendwelche Sozialfälle produziert hat. Aber wir können uns bestimmte Themen schlichtweg nicht mehr leisten. Kay Bernstein hat in einem Interview gesagt: Die Riesen-Investitionen, die geflossen sind, waren eine sportliche Wette auf die Zukunft. Und diese Wette, das muss man sagen, ist nicht aufgegangen - völlig unabhängig davon, wer daran schuld ist oder nicht. Man kann mit Geld nicht immer Tore kaufen.

Soll Hertha BSC finanziell wieder in die Spur bringen: Wolfram Simon-Schröter (hier bei einem Interview 2019). imago images / Christian Thiel

Die Verlängerung der Anleihe zu für den Klub deutlich höheren Zinsen haben Sie angesprochen. Verschiebt Hertha da ein Problem in die Zukunft, oder war dieser Schritt lebensrettend?

Ja, das war er. Wir müssen die Liquiditätssituation genau im Auge behalten und kontrollieren sie täglich. Die Verlängerung war eine Sofortmaßnahme, um die nötige Zeit zu gewinnen, die wir brauchen, bis Kostenreduktionen so greifen, dass wir aus dem normalen Geschäftsbetrieb so viel Geld erwirtschaften, dass wir unsere Verbindlichkeiten bei den Gläubigern abbezahlen können.

Wieviel Zeit investieren Sie in Hertha?

Andere gehen zum Fußball, ich setze mich in der Zeit ins Büro (schmunzelt). Es sind diverse Stunden, die anfallen. Und in diesem Sommer fällt auch der Jahresurlaub aus, vielleicht auch noch der Herbst- und der Osterurlaub 2024. Das ist für mich eine Herzensangelegenheit. Ich sitze nicht jeden Tag neben Tom Herrich, das brauche ich auch nicht. Wir haben unsere Regel-Meetings, und ich setze mich oft abends hin, wenn man genug Ruhe für klare Gedanken hat. Und wenn dann ein Ereignis wie in der Nacht zum Sonntag (der Vorfall mit dem inzwischen suspendierten Marius Gersbeck im Trainingslager, d. Red.), das auch für die sportliche Leitung nicht absehbar war, kommt und medial ein solches Echo produziert, spricht die ganze Geschäftsstelle davon. Dann hebt das auch bei uns kaufmännischen Leuten nicht die Laune für Gespräche mit potenziellen Partnern. Also: Es ist ein fluider Prozess, und alle zwei, drei Tage stellen sich neue Herausforderungen.

Jeder Monat, in dem wir auf Hilfe angewiesen sind, ist nicht gut für den Klub und die Angestellten. Wolfram Simon-Schröter

Herrich peilt für 2025 eine schwarze Null an. Ist das aus Ihrer Sicht eine realistische Zielvorgabe?

Zu einem konkreten zeitlichen Ziel möchte ich mich öffentlich nicht äußern. Was ich sagen kann: Die interne Vorgabe ist etwas knackiger … Das Ziel ist, dass wir möglichst schnell dahinkommen. Jeder Monat, in dem wir auf Hilfe angewiesen sind, ist nicht gut für den Klub und die Angestellten.

777 Partners hat ein Investitionsvolumen von 100 Millionen Euro zugesagt und nach kicker-Informationen bereits zwei Tranchen gezahlt. Wie weit kommt Hertha mit 100 Millionen - oder anders gefragt: Braucht der Klub mehr Geld vom Investor, um die Zielvorgaben erreichen zu können?

Es gibt die Investoren-Vereinbarung, die einen klaren Rahmen vorgibt, in dem man sich bewegen kann. Und so blöd das jetzt klingt: Damit müssen wir jetzt auskommen - Punkt! Wenn ein Kind fünf Euro Taschengeld bekommt und am Ende der fünf Euro noch viel Monat übrig ist, überlegt es sich im nächsten Monat, ob es den Verzehr der gekauften Lakritzschnecke nicht etwas streckt. Das ist in etwa unsere Situation.