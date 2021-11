Herthas Boyata für drei Spiele gesperrt

Hertha-Coach Pal Dardai muss länger auf Dedryck Boyata verzichten. Der Verteidiger ist nach seiner Roten Karte gegen Hoffenheim für die nächsten drei Bundesliga-Partien gesperrt worden.

Das entschied das Sportgericht des DFB nach Boyatas rüdem Foul an Angelo Stiller bei der 0:2-Niederlage in Hoffenheim. Der 30-Jährige war Stiller in der 74. Minute des Spiels am Freitag mit offener Sohle auf den Knöchel gestiegen, der Mittelfeldspieler der TSG wurde auf dem Feld behandelt und musste mit geprelltem Fuß und Schienbein ausgewechselt werden. Schiedsrichter Sven Jablonski hatte zunächst Gelb gezückt, nahm seine ursprüngliche Entscheidung auf Hinweis des VAR jedoch zurück und zeigte Boyata die Rote Karte.

Es ist bereits der siebte Platzverweis in der Karriere des Berliner Abwehrspielers, Boyata fehlt seinem Trainer Dardai somit für die Spiele gegen Bayer Leverkusen, das Derby gegen den 1. FC Union und den FC Augsburg. Hertha kann Berufung gegen das Urteil einlegen.