Hertha Zehlendorf zeigt bärenstarke Viertelstunde - Neustrelitz braucht Geduld

Der FC Hertha 03 Zehlendorf bewies im Stadtduell mit dem SFC Stern 1900 lange Geduld und spielte nach einer Stunde auf einmal groß auf. Geduld braucht auch die TSG Neustrelitz, die auch ihr zweites Saisonspiel nicht mit einem Sieg ausschmücken konnte.

Auf seiner Facebook-Seite hat der FC Hertha 03 Zehlendorf den Zusatz "Team to WIN" verankert. Und fürwahr, betrachtet man die noch junge Saison, ist dieses Motto voll und ganz gerechtfertigt. Am Mittwoch schlugen die Zehlendorfer im Stadtduell den SFC Stern 1900 glatt mit 4:0 und weisen die Bilanz von drei Siegen aus drei Spielen ohne ein einziges Gegentor aus. Zum Spiel in Steglitz: Zunächst war Hertha 03 um Kontrolle bemüht, was etwas zu Lasten der Offensive ging. Unmittelbar vor der Pause brachte Stein die Gäste mit einem sogenannten "Kann-Elfmeter" in Führung. Das war offensichtlich ein wahrer Psycho-Booster für die Nulldreier, die nach der Pause auf einmal Fußball zelebrierten und zwischen der 61. und 74. Minute durch Rupp, erneut Stein und Langhammer (beide per Kopf) auf 4:0 davonzogen. Nach dem Spiel schickte Mittelfeldspieler Jason Rupp eine kleine Kampfansage an die Liga: "Mit unserem Teamgeist können wir in dieser Saison eine gute Rolle spielen."

Der erste Verfolger in einem logischerweise noch engen Tabellenbild setzte ein ähnlich dickes Ausrufezeichen: Beim MSV Neuruppin erreichte der SC Staaken 1919 ein 4:1. Einem Eigentor von Blumenthal (33.) ließ Akyüz schon eine Zeigerumdrehung später das 2:0 folgen. Lemke brachte den Aufsteiger nach einem Eckball zwar heran (56.), in der Schlussphase verbesserten Akyüz (84.) und Steinpilz (88.) das SCS-Torverhältnis.

Volkan Uluc erlebt als Trainer des Charlottenburger FC Hertha 06 ein Wellenbad der Gefühle: Ging sein Debüt am 2. Spieltag noch mit 6:1 gegen Stendal spektakulär über die Bühne, endete die Reise zum Blau-Weiß 90 Berlin mit einem Rückschlag. Beim 2:0 machten Engel und Mensah den früheren Bundesligisten glücklich, der sich aber auch bei Torwart Hinz bedanken musste, als dieser in der zweiten Halbzeit beim Stand von 0:0 einen Elfmeter parierte.

Ansonsten musste sich Eintracht Stahnsdorf nach zwei Siegen zum Start mit einem Teilerfolg (0:0 gegen den Ludwigsfelder FC) begnügen, der Brandenburger SC Süd 05 bleibt nach dem 0:2 in Stendal weiter punktlos und die TSG Neustrelitz hat nach zwei Spielen immer noch keinen Sieg, da Fahrt zum Rostocker FC ebenfalls mit einem 0:2 endete. Späte Tore verhalfen dem MSV Pampow gegen den FC Mecklenburg Schwerin - Reis traf in der 84. Minute zum entscheidenden 1:0 - und dem SV Victoria Seelow bei Eintracht Mahlsdorf - ein Schubert-Elfmeter zum 2:1 in der 88. Minute gab den Ausschlag - zu ihren ersten Siegen in der noch jungen Saison.