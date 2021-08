Hertha Zehlendorf feiert Traumstart - Greifswald mit zweitem Sieg

Besser kann die Saison bislang nicht laufen für den FC Hertha 03 Zehlendorf: Im Duell gegen Eintracht Mahlsdorf gab es den vierten Zu-Null-Sieg im vierten Spiel. Ohne Verlustpunkt ist auch Mitfavorit Greifswalder FC gestartet: Mit einem 2:0 endete die Partie gegen Lok Stendal.

Oberliga NOFV-Nord Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Viertes Spiel, vierter Sieg, weiter ohne Gegentor: Das Team der Stunde in der NOFV-Oberligastaffel Nord ist die "kleine Hertha" aus dem Berliner Stadtteil Zehlendorf. Der Primus gewann ein kampfbetontes und bis in die Schlussphase spannendes Derby mit 2:0 gegen die körperlich robuste Eintracht aus Mahlsdorf - die beiden Tore des Tages fielen in den letzten Minuten der regulären Spielzeit: Stein verwandelte einen Handelfmeter zum 1:0, Stüwe köpfte gleich darauf einen Eckball zum 2:0 in den Winkel. Ein etwas glücklicher wenn auch nicht unverdienter Erfolg, der einmal mehr vor allem einer stabilen Defensive zu verdanken war.

Eine volle Punktausbeute kann bislang auch der Greifswalder FC für sich verbuchen, die Mitfavoriten von der Ostseeküste landeten gegen Lok Stendal den zweiten Sieg im zweiten Spiel. Die Heimelf trat dabei sehr engagiert auf, belohnte sich für eine überzeugende Anfangsphase mit dem 1:0 per Jovanovic-Distanzschuss. Weil es mit der Chancenverwertung haperte, blieb die Partie aber ergebnistechnisch offen. Stendal traf den Pfosten, der eingewechselte Appiah machte erst eine Viertelstunde vor Schluss den Deckel bei einem zweiten Ball drauf. "Man muss der Mannschaft ein Kompliment machen", sagte GFC-Coach Martin Schröder nach der Partie, "es war nicht einfach, der Gegner stand tief. Doch bis auf die Chancenverwertung haben wir ein sehr gutes Spiel gemacht." Auch Stendal-Trainer Jörn Schulz war mit dem Auftritt seiner Elf einverstanden: "Nach einer Niederlage kann man nie zufrieden sein, dennoch kann ich meiner Mannschaft heute nichts vorwerfen. Die Jungs haben sich absolut an unsere Vorgaben gehalten. Kompakt verteidigen, dem Gegner keine Räume geben und das Spiel lange offenhalten."

Mit dem FC Hansa Rostock II gibt es noch ein drittes Team ohne Verlustpunkt, deren Partie gegen die TSG Neustrelitz wurde an diesem Spieltag allerdings Corona-bedingt abgesagt.

Mit zehn Punkten sitzen derweil zwei Verfolger der kleinen Hertha im Nacken: Der SC Staaken holte beim 2:1 gegen Stern Berlin den dritten Sieg im vierten Spiel. Nur 70 Zuschauer wollten der rassigen Partie im strömenden Regen beiwohnen, die Tore fielen dabei nach der Pause: Gakpetos Führungstreffer per Kopf konnte Gantzberg für Stern nach einer Hereingabe noch egalisieren. Das entscheidende Tor des Tages fiel durch Koschnik, der bei einem langen Ball einen Abstimmungsfehler nutzte und vor Keeper Slotta am Ball war. Ein letztlich knapper Erfolg für den SCS. Den gab es auch für den RSV Eintracht Stahnsdorf bei seinem Auswärtsauftritt bei Victoria Seelow: Das Tor des Tages erzielte schon in Durchgang eins Kausch auf Vorlage von Rohde. Tabellenvierter ist nun Blau-Weiß 90 Berlin, das sich ebenso mit 1:0 knapp gegen den Brandenburger SC Süd durchsetzte. Schütze des entscheidenden Treffers war der zuletzt häufig von Verletzungen gebeutelte Mike Brömer.

Über die ersten drei Zähler in der neuen Liga freute sich der FC Mecklenburg Schwerin im Aufsteigerduell gegen den MSV Neuruppin. Dabei waren es die Gäste, die in einer turbulenten ersten Hälfte zweimal in Führung gingen. Der Knackpunkt dieser Partie war die Ampelkarte gegen Maurice Malak schon in der 26. Spielminute: Der Torschütze der 2:1-Führung jubelte etwas zu provokant vor den Heimfans und sah dafür die zweite gelbe Karte. Kurz darauf fiel zwar der Ausgleich durch Kullak, doch auch in Unterzahl hielt Neuruppin lange das 2:2, bevor Doppeltorschütze Witkowski in der 88. Minute das umjubelte 3:2 erzielte. Freude herrschte derweil auch beim Charlottenburger FC nach dem 3:2-Erfolg gegen den MSV Pampow.