Hertha will mit Gechter verlängern

Hertha BSC will den Vertrag mit Innenverteidiger-Talent Linus Gechter verlängern. MIt dem 20-Jährigen, der in der abgfelaufenen Saison auf 16 Zweitliga-Einsätze kam, laufen Gespräche über eine Vertragsverlängerung über 2025 hinaus. Denkbar ist, dass Hertha mit ihm in die Saison geht, selbst wenn ein neuer Kontrakt bis Ende August nicht unterschrieben ist.