Hertha will Hussein ausleihen

Nach drei Neuzugängen im Mittelfeld widmet sich Hertha BSC nun möglichen Abgängen - einer von ihnen soll nach kicker-Informationen Bilal Hussein werden. Der 24-jährige Mittelfeldspieler, den die Alte Dame Ende August 2023 für 350.000 Euro von AIK Solna aus seinem Heimatland Schweden verpflichtete, schaffte in der Hauptstadt bislang noch nicht den Durchbruch und soll deshalb für ein Jahr verliehen werden. Interesse soll es nicht nur in Schweden und in Deutschland, sondern auch im Benelux-Raum geben.