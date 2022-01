Hertha will Dong-Jun Lee verpflichten

Hertha BSC arbeitet vier Tage vor dem Schließen des Wintertransferfensters weiter mit Hochdruck an Neuzugängen. Nach kicker-Informationen stehen die Berliner vor einer Verpflichtung des südkoreanischen Nationalspielers Dong-Jun Lee (24).

Der Flügelspieler, der vorwiegend auf der rechten Seite agiert, zählt zum aktuellen Kader der südkoreanischen Nationalmannschaft, die derzeit in der WM-Qualifikation aktiv ist und am Donnerstag mit 1:0 im Libanon siegte. Dong-Jun Lee war erst vor Jahresfrist, im Februar 2021, innerhalb seines Heimatlandes von Busan I’Park zu Ulsan Hyundai gewechselt. Jetzt steht für den schnellen Außenbahnspieler, der für sein Heimatland im vergangenen Sommer auch an den Olympischen Spielen in Tokio teilgenommen hatte und dort im Viertelfinale an Mexiko gescheitert war, der Wechsel nach Europa bevor. Sollte der Deal wie geplant über die Bühne gehen, liegt die Ablöse, die Hertha zahlen muss, nach kicker-Informationen dank einer Ausstiegsklausel bei knapp unterhalb einer Million Euro.

Linksaußen Nsona soll kommen - Neuer Mittelstürmer ebenfalls im Fokus

Herthas Geschäftsführer Fredi Bobic hatte bereits auf seiner vorhergehenden Station in Frankfurt gute Erfahrungen mit asiatischen Spielern - den Japanern Makoto Hasebe und Daichi Kamada - und deren herausragender Mentalität gemacht. Lee ist als Soforthilfe für die Problemzone auf dem Flügel angedacht. Unabhängig vom sich abzeichnendenTransfer des Südkoreaners soll auch der frühere französische U-17- und U-18-Nationalspieler Kelian Nsona (19, SM Caen) noch in dieser Wintertransferperiode kommen. Der Transfer von Linksaußen Nsona, der nach einem Kreuzbandriss noch einige Zeit bis zu seiner Top-Fitness braucht, wäre ein Vorgriff auf die kommende Saison.

Am Dienstag hatte Hertha bereits Innenverteidiger Marc Oliver Kempf (26, 500 000 Euro Ablöse) vom VfB Stuttgart geholt und mit einem Vertrag bis 2026 ausgestattet, zuvor war bereits Linksverteidiger Fredrik André Björkan (23) ablösefrei vom norwegischen Meister FK Bodö/Glimt nach Berlin gewechselt.

Neben Lee soll zeitnah auch ein neuer Mittelstürmer verpflichtet werden, der kicker (Donnerstag-Ausgabe) hatte exklusiv vom aussichtsreichen Berliner Werben um Leverkusens Argentinier Lucas Alario (29) berichtet. Sollte Bayer den ursprünglich für Sommer eingefädelten Transfer von Sardar Azmoun (Zenit St. Petersburg) schon jetzt über die Bühne bekommen, wäre der Weg für eine Alario-Ausleihe mutmaßlich frei. Neben den zwei avisierten Flügelspielern und dem Mittelstürmer denkt Hertha auch an eine Sofort-Verstärkung auf der Rechtsverteidiger-Position. Zunächst sollen dem Vernehmen nach allerdings die Kader-Baustellen in der Offensive abgearbeitet werden.