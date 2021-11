Hertha vorerst ohne Marton Dardai

Herthas neuer Trainer Tayfun Korkut muss zunächst ohne Marton Dardai auskommen. Die Hauptstädter teilten am Dienstag mit, dass der Sohn des ehemaligen Chefcoachs wegen einer Muskelverletzung ausfalle.

Schlechte Nachrichten für Hertha BSC: Marton Dardai fällt aufgrund einer Verletzung der Gesäßmuskulatur vorerst aus. Das Aufwärmen vor der Partie gegen den FC Augsburg, in der die Alte Dame den Sieg in letzter Sekunde aus der Hand gab, hatte der Sohn des Korkut-Vorgängers Pal Dardai aufgrund von muskulären Beschwerden abbrechen müssen.

Nun ergab eine nachfolgende Untersuchung das Ausmaß der Verletzung, mit welcher der junge Innenverteidiger "zunächst mit dem Training und Spielbetrieb aussetzen muss", so die Berliner am Dienstag. In der laufenden Saison kommt der 19-Jährige bisher auf sieben Ligaeinsätze, vor seiner Verletzung stand er zweimal in Folge in der Startelf.