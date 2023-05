Hertha vor einer Woche mit Knall-Gefahr

Am Freitag das nächste Schlüsselspiel beim 1. FC Köln, am Sonntag die Mitgliederversammlung und dazu das alles überlagernde Finanzthema: Bundesliga-Schlusslicht Hertha BSC steht vor einer Woche mit Knall-Gefahr.

Keine Journalisten, keine Fans: Unter Ausschluss der Öffentlichkeit trainiert Hertha BSC in dieser mit Blick auf das Freitagabend-Spiel sehr kurzen Trainingswoche. Es ist der Versuch, in Ruhe zu arbeiten - in einem chronisch unruhigen Klub. Das Bundesliga-Schlusslicht hat mit dem Sieg gegen den VfB Stuttgart (2:1) neue Hoffnung geschöpft. Es war nur ein kurzer Moment des Verschnaufens. Diese Woche birgt in mehrfacher Hinsicht Brisanz.

Thema Abstiegskampf: Der erste Sieg im dritten Spiel nach der Rückkehr von Pal Dardai auf die Trainerbank hat Hertha zumindest die Möglichkeit belassen, doch noch die Kurve zu bekommen. "Wir haben uns eine Minimalchance erarbeitet", sagt Dardai. Allen ist allerdings klar, dass der nächste Dreier am Freitag in Köln direkt folgen muss. Zwei der drei restlichen Spiele sind auf fremdem Platz, nach dem Köln-Trip geht es zu Hause gegen Mitkonkurrent Bochum, zum Saisonfinale gastieren die Berliner in Wolfsburg.

Guter Trainer, gute Spieler, gute Atmosphäre - aber wir sind auch gut genug. Pal Dardai über den 1. FC Köln

Klar ist: Will Hertha zumindest noch auf dem Relegationsplatz 16 einkommen, muss man die chronische Auswärtsschwäche in den Griff kriegen. Fünf Punkte in 15 Auswärtsspielen - keiner ist ligaweit auf Dienstreisen erfolgloser. Dardai will die gute Stimmung aus dem Stuttgart-Spiel mitnehmen und klingt zuversichtlich. Über die Aufgabe in Köln sagt er: "Guter Trainer, gute Spieler, gute Atmosphäre - aber wir sind auch gut genug." Positiv: Abwehrchef Marc Oliver Kempf, gegen Ex-Klub VfB Schütze des wichtigen Führungstores und wegen einer Kopfblessur eine Viertelstunde vor Schluss ausgewechselt und von Dardai mit einer Trainingspause bedacht, ist nach kicker-Informationen fit für Herthas nächstes Endspiel.

777 Partners ist bereit, nachzubessern

Thema Finanzen und Lizenz: Nach der Veröffentlichung der Süddeutschen Zeitung (Montagausgabe) mit einer als krachenden Headline genommenen Aussage eines anonymen Zitatgebers überlagert das Finanz-Thema auch in dieser sportlich entscheidenden Woche alles andere. "Der schlimmste Fall, den wir je hatten" - so nannte im SZ-Bericht eine mit den Lizenzierungsvorgängen vertraute Person die aktuelle Causa Hertha. Demnach bewerte die DFL Herthas laufenden Lizenzierungsprozess als "hochkritisch".

Neben den horrenden Finanzlöchern und vermeintlich mangelnder Liquidität steht auch die Konformität des zwischen Hertha und Neu-Investor 777 Partners im März abgeschlossenen Vertrages hinsichtlich der 50+1-Regel auf dem Prüfstand. Klubintern gibt man sich weiterhin überzeugt, die Lizenzauflagen und -bedingungen erfüllen zu können und aus Frankfurt grünes Licht für die Partnerschaft mit dem US-Private-Equity-Unternehmen 777 zu bekommen. Etwaige Adjustments im Vertragswerk sind eingepreist. 777, heißt es in Herthas Chefetage, sei bereit, alles nachzubessern, was die DFL verlange.

So soll es beispielsweise um Fragen der Budgetgestaltung gehen und darum, wann Hertha im Sinne der Liquidität das 777-Geld jeweils zur Verfügung gestellt wird. Das vertraglich vereinbarte Investvolumen beläuft sich auf vorerst 100 Millionen Euro, eine erste Tranche floss bereits im März. Herthas neuer Investor hatte nicht nur die 64,7 Prozent, die Lars Windhorsts Tennor-Holding an der Hertha BSC GmbH & Co. KGaA (Kommanditgesellschaft auf Aktien) gehalten hatte, erworben, sondern im Zuge einer Kapitalerhöhung über eine Mischung aus Stamm- und Vorzugsaktien seinen Anteil auf 78,8 Prozent erhöht.

Zugleich vereinbarten Hertha und 777 vertraglich, dass die Stimmrechte des Mehrheitseigentümers bei wichtigen Beschlüssen des Unternehmens gedeckelt werden, so dass der Hertha BSC e.V. weiterhin faktisch über eine Sperrminorität von 25,1 Prozent verfügt. Wie lizenzrelevant der dem Investor vertraglich zugesicherte Einfluss tatsächlich ist, ist eine der zu klärenden Schlüsselfragen. Fakt ist: Sowohl am Ende der Januar-Transferperiode als auch bei der Mitte April zu beantwortenden Frage, wer Nachfolger von Trainer Sandro Schwarz wird, hat 777 Partners nach kicker-Informationen nicht auf die Durchsetzung der eigenen Agenda gepocht.

Dardai, der bereits zweimal als Retter reüssiert hatte, erneut mit der Aufgabe zu betrauen, war eine in der Klubführung geborene Idee. Präsident Kay Bernstein, Geschäftsführer Thomas E. Herrich, Sportdirektor Benjamin Weber und Dardais vormaliger Co-Trainer Andreas "Zecke" Neuendorf, seit Ende Januar als Direktor Akademie und Lizenzspielerbereich zurück im Klub, hatten den Ungarn, der das Amt eigentlich nicht mehr antreten wollte, vom Comeback überzeugt. 777-Sportchef Johannes Spors speiste in die Diskussion andere Kandidaten wie Ralph Hasenhüttl und Markus Gisdol ein, trug aber letztlich die Personalie Dardai mit.

Unterschiedliche Ansichten bei Kader-Analyse

Auch Ende Januar, als Hertha den Kader verstärken wollte und auf der Zielgeraden der Transferperiode nur Rückkehrer Tolga Cigerci (Ankaragücü) kam, drängte 777 nicht darauf, eigene Ideen durchzupeitschen. Dabei gab es etwa bei der Bewertung der Situation in der Problemzone Innenverteidigung durchaus unterschiedliche Ansichten. Nachdem nach der Wunschlösung Jannik Vestergaard (Leicester) auch die B-Variante Nathaniel Phillips (Liverpool) geplatzt war, brachte 777 Gambias Nationalspieler Omar Colley (damals Sampdoria Genua) ins Gespräch. Die sportlichen Entscheidungsträger um Weber und Schwarz waren aber nicht überzeugt, Colley wechselte Anfang Februar zu Besiktas Istanbul.

Unbestritten ist: Ohne den Einstieg von 777 wäre Hertha finanziell vermutlich auf Grund gelaufen. Auch so bleibt die Lage überaus angespannt. Schon Ende Juni 2022 hatte Kay Bernstein nach seiner Wahl zum neuen Präsidenten gesagt: "Unsere Alte Dame liegt auf der Intensivstation." Wie krank der Klub ökonomisch tatsächlich ist, wurde dann spätestens im Laufe der Saison 2022/23 sichtbar. Im November gestand der Ende Januar 2023 als Geschäftsführer Sport entlassene Fredi Bobic: "Wir hängen wirtschaftlich brutal." Bernsteins nüchterne Bestandsaufnahme im November: "Das neue Präsidium hat durch diese Erblast eine der schwierigsten Aufgaben in der Historie unseres Traditionsvereins zu bewältigen. Klar ist: Dieser Weg wird ein Marathon und kein Sprint."

Personalkosten aus dem Ruder - Erneuter Transferüberschuss notwendig

Die neuesten Horrorzahlen gab es Anfang März: Im Finanzbericht für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2022/23 bilanzierte Hertha ein Minus von 44,6 Millionen Euro, fürs Gesamtjahr wurde ein Minus von 64 Millionen Euro prognostiziert. Die Personalkosten waren im Geschäftsjahr 2021/22 auf Rekordniveau geklettert (97,7 Mio.), die Verbindlichkeiten betrugen zum Stichtag 31. Dezember 2022 insgesamt 90,8 Millionen Euro. Klar ist: Der Klub muss im Sommer das dritte Jahr in Folge einen Transferüberschuss erzielen und die aus dem Ruder gelaufenen Personalkosten um etwa ein Drittel reduzieren. Zusätzlicher Klotz am Bein: Im Herbst wird die Rückzahlung der Ende 2018 zu einem Zinssatz von 6,5 Prozent aufgenommenen 40-Millionen-Euro-Anleihe fällig.

Viele Fragen an Bernstein

Thema Mitgliederversammlung: Die Stimmung bei der Mitgliederversammlung am Sonntag wird sicher auch durch das Ergebnis in Köln beeinflusst. Explosiv ist die Gemengelage aber in jedem Fall. Präsident Bernstein wird sich angesichts des sportlichen Absturzes und der finanziell desaströsen Situation nach seinen ersten zehneinhalb Monaten im Amt vielen Fragen stellen müssen, ebenso Geschäftsführer Herrich, der seit dem Abgang von Ingo Schiller im Oktober 2022 die Finanzen verantwortet, und Aufsichtsratschef Klaus Brüggemann.

Inzwischen liegt ein Antrag eines Hertha-Mitglieds zur Abwahl des gesamten Präsidiums sowie des Aufsichtsratsvorsitzenden Brüggemann vor. Um damit Erfolg zu haben, müssten 75 Prozent der am Sonntag anwesenden Mitglieder für eine Abwahl stimmen. Brüggemann hatte sich bereits auf der vergangenen Mitgliederversammlung im November einem Abwahlantrag stellen müssen, der damals die erforderliche Dreiviertelmehrheit verfehlt hatte. 51,6 Prozent der anwesenden Mitglieder hatten damals für Brüggemanns Abwahl votiert, 48,4 Prozent dagegen.

Im zweiten für Sonntag zugelassenen Antrag wird die Amtsführungsberechtigung des gesamten Präsidiums um Vereinschef Bernstein angezweifelt. Die im Juni 2022 durchgeführten Nachwahlen seien wirksam, aber unvollständig, heißt es im Antrag des Mitglieds, weil sie vorzeitig nach Erreichen einer Präsidiums-Mitgliederzahl von sieben abgebrochen worden seien. Der Klub sprach unterdessen von "rechtsfehlerhaften Begründung" und strebt eine Satzungsänderung an. Während in der alten Fassung das Präsidium laut Satzung aus neun Mitgliedern bestehen musste, sollen es künftig mindestens sieben und höchstens neun Mitglieder sein.

Auch darüber wird am Sonntag in der Berliner Messehalle 18 gewiss debattiert, aber vermutlich geht es eher um andere Inhalte. Themen, die es in sich haben, hat Hertha jedenfalls genug.