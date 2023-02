Hertha verschläft erste Hälfte: "Waren irgendwie nicht bereit"

Dass beim 0:3 in Frankfurt die erste Hälfte der Berliner derart schwach war, ließ sowohl Marco Richter als auch Florian Niederlechner ratlos zurück.

Erstmals seit 2012 war Hertha BSC mit drei Niederlagen in ein Kalenderjahr gestartet. Vor elf Jahren musste der damals zur Winterpause gekommene Trainer Michael Skibbe nach der vierten Liga-Pleite direkt wieder gehen. Am Ende der Saison 2011/2012 stiegen die Berliner nach der Relegation gegen Düsseldorf (1:2 und 2:2) ab.

Weil auch elf Jahre später das vierte Spiel in Serie verloren ging, weist die aktuelle Spielzeit gefährliche Parallelen zur Abstiegssaison auf. Gerade die erste Hälfte beim 0:3 in Frankfurt war nach einem verbesserten Auftritt gegen Union wieder ein Rückschritt.

Mannschaft kann Vertrauen nicht zurückzahlen

Die erste Hälfte habe man komplett verschlafen, gab Neuzugang Florian Niederlechner nach der Partie bei "Sky" zu. Noch vor der Partie hatte sein Trainer Sandro Schwarz um Vertrauen in seine Mannschaft geworben. Rechtfertigen konnte seine Elf dieses im ersten Durchgang nicht.

Zwar haben die Berliner gewusst, "was auf uns zukommt", verriet Marco Richter, dennoch agierten er und seine Mitspieler in der Defensive zu zögerlich und offensiv zu harmlos - und lagen bereits zur Pause mit 0:2 zurück. "Wir waren irgendwie nicht bereit, irgendwie nicht wach genug und haben die entscheidenden Duelle verloren", so Richters Fazit.

"Wenn ich das jetzt so schnell wüsste nach dem Spiel … keine Ahnung, müssen wir analysieren." Florian Niederlechner

Ratlos hinterließ der Auftritt der ersten Hälfte Offensivkollege Niederlechner: "Wenn ich das jetzt so schnell wüsste nach dem Spiel … keine Ahnung, müssen wir analysieren."

"Wir haben keine gute erste Halbzeit gespielt", analysierte auch Schwarz. Seine Elf habe "zu wenig Zugriff, zu wenig Zutrauen, vorwärts zu verteidigen" gezeigt, stattdessen "immer abwartend" reagiert.

Steigerung in Hälfte zwei reicht nicht aus

Nachdem Trainer Schwarz laut Niederlechner in der Pause an die "Ehre appelliert" hatte und, dass man in der zweiten Hälfte Gesicht zeigen müsse, traten die Berliner verbessert auf. Nach einer Umstellung auf Dreierkette gab es sogar die große Chance durch den eingewechselten Jessic Ngankam zum Anschlusstreffer. Doch weil Frankfurts Tuta auf der Linie klärte und danach die Eintracht wieder das Kommando übernahm, stand am Ende nur die vierte Pleite in Serie zu Buche.

Damit der Alten Dame nicht das gleiche Schicksal wie 2012 droht, müsse man "langsam aufwachen und punkten", forderte Richter. Nur wie, wenn man die letzten drei Spiele nicht einmal ein Tor erzielen konnte. Die Aussagen der Spieler sind eher der Kategorie Durchhalteparolen zuzuordnen. Während Richter hofft, "dass der Ball irgendwie über die Linie gedrückt wird", appelliert Niederlechner - wie auch schon Schwarz vor der Partie - ans Gefüge: "Wir müssen alle zusammenhalten. Dann bin ich mir sicher, dass man wieder rauskommt aus dem Loch."

Am kommenden Samstag gibt es zu Hause gegen Gladbach die nächste Chance, Geschichte nicht noch einmal wiederholen zu lassen. 2012 verlor Hertha gar die ersten sechs Liga-Spiele des Kalenderjahres und war damit am Ende nicht mehr zu retten.