Hertha verlängert mit Herrich: "Wir sind alle von ihm überzeugt"

Weichenstellung bei Hertha BSC: Der Bundesliga-Absteiger hat den Vertrag von Geschäftsführer Thomas E. Herrich (59) verlängert.

Herrich war im Juni 2022 bei Hertha BSC zum neuen Geschäftsführer bestellt worden. Zuvor war er bereits mehrere Jahre in der Geschäftsleitung - der damaligen zweiten Führungsebene - des Hauptstadtklubs tätig, für den er insgesamt seit etwa zwei Jahrzehnten arbeitet. Jetzt ist klar: Für Herrich geht es bei Hertha weiter. Das Präsidium hat den Vertrag Herrichs, der nach kicker-Informationen im Oktober 2024 ausgelaufen wäre, mit der Zustimmung des Aufsichtsrates vorzeitig verlängert.

"Den eingeschlagenen Weg kontinuierlich weitergehen"

"Wir freuen uns sehr, den Vertrag mit Tom Herrich verlängern zu können. Er hat in den vergangenen Monaten Herausragendes geleistet und mit Hertha BSC den Turnaround im Rahmen unseres Sanierungsprozesses geschafft", erklärte Interimspräsident Fabian Drescher in einer am Montagnachmittag publizierten Mitteilung des Klubs. "Tom hat diese Sanierung im Sinne des Berliner Wegs nachhaltig und maßgeblich vorangetrieben. Daher freuen wir uns, dass wir diesen bereits im vergangenen Dezember durch den Personalausschuss angestoßenen Prozess der Vertragsverlängerung nun zu einem erfolgreichen Abschluss bringen können. Wir sind davon überzeugt, dass Tom gemeinsam mit den Gremien den eingeschlagenen Weg kontinuierlich weitergehen wird."

Auch Aufsichtsratschef Dr. Torsten-Jörn Klein fand lobende Worte: "Wir sind alle von Tom Herrich überzeugt, weswegen die Zustimmung des Aufsichtsrates zur Vertragsverlängerung einstimmig ausfiel. Durch die traurigen Umstände im Januar (der Tod von Hertha-Präsident Kay Bernstein, d. Red.) haben sich die Zustimmungen und die entsprechende Kommunikation verzögert, was aber nichts an der gemeinsam getragenen Entscheidung, die beschlossene Richtung in der Konstellation weiterzugehen, ändert. Wir freuen uns auf die nächsten Jahre mit Tom."

Herrich will Konsolidierung weiterführen

Über die Laufzeit des neuen Vertrages machte Hertha keine Angaben, zuletzt wurde von informierten Kreisen ein neuer Dreijahresvertrag kolportiert.

"Ich danke dem Präsidium und dem Aufsichtsrat für das Vertrauen in meine Person", erklärte Herrich in der Pressemitteilung des aktuellen Zweitliga-Elften. "Solange ich diese Verantwortung tragen darf, wird der eingeschlagene Weg entschlossen und ohne Abweichen nachhaltig wirtschaftlich sowie sportlich weitergegangen. Die bestehenden und bevorstehenden Herausforderungen können wir nur gemeinsam mit allen Herthanerinnen und Herthanern meistern. Es ist mir eine Ehre, diesen Berliner Weg als Geschäftsführer meines Herzensvereins weitergehen zu dürfen."

Herrich bringt als Diplom-Betriebswirt, Volljurist und zugelassener Rechtsanwalt ein gutes Paket für die Aufgaben im Verein mit, der in den vergangenen Jahren weit über seine Verhältnisse gelebt hatte und vor Jahresfrist kurz vor der Insolvenz stand. Herrich hatte nach dem Ausscheiden des langjährigen Finanzgeschäftsführers Ingo Schiller im Oktober 2022 dessen Ressort mit übernommen, in der Geschäftsführung trägt er nach der Trennung von Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic im Januar 2023 die alleinige Verantwortung.

Im vergangenen Jahr galt eine Vertragsverlängerung Herrichs zeitweilig als unsicher, in den vergangenen Monaten wendete sich das Blatt. Nun ist klar: Herrich bleibt der Frontmann - und will die angeschobene Konsolidierung des von ihm im April 2023 öffentlich als "Sanierungsfall" bezeichneten Klubs fortführen.